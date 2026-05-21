В Югре запустили Мастерскую ценностных событий
В Ханты-Мансийске отучился первый поток «Мастерской ценностных событий» от академии «Добрино». С 16 по 19 мая 50 специалистов со всего округа учились превращать тезисы из президентского указа в живые форматы работы с аудиторией.
На площадке Национального центра «Россия» собрались те, кто каждый день имеет дело с молодежью, общественными инициативами и добровольчеством. Среди участников — представители НКО, чиновники из муниципалитетов и просто гражданские активисты. Трое из четырех приехали впервые.
Вместе с ними работали федеральные эксперты из МГУ, РАНХиГС и самой академии «Добрино». За 4 дня югорчане разбирали, как встроить 17 традиционных ценностей из указа президента № 809 в собственные проекты. Не просто формально упомянуть, а сделать частью сценария, эмоций и личного опыта участников.
Александр Медков, гендиректор академии «Добрино», объяснил, зачем затеяли эту программу. По его словам, организаторам важно, чтобы люди не просто прослушали лекции, а вернулись домой с готовыми инструментами. Вместо казенных мероприятий должны появиться живые форматы: семейные фестивали, где люди обмениваются ценностями, совместные мастерские с ветеранами СВО. Главным итогом станет чек-лист — по нему любой организатор сможет проверить, насколько его событие соответствует указу.
Замдиректора департамента молодежной политики Югры Александр Пономаренко заметил, что подрастающее поколение сейчас подолгу сидит в интернете — им интересны видео, подкасты и живые истории. Поэтому все мероприятия приходится подстраивать под запросы молодых. Он напомнил, что 17 традиционных ценностей задали вектор, тот самый набор смыслов, который должен лежать в основе любых событий.
«Программа "Мастерская ценностных событий" как раз направлена на формирование новой команды, новых партнеров на местах — в муниципальных образованиях и учреждениях, — с помощью которых мы будем создавать эти события с учетом инструментов, которые позволят самим участникам реализовывать свои идеи и действия через призму традиционных ценностей», — подчеркнул Пономаренко.
Участница из Сургутского района Ирина Доценко призналась, что приехала с конкретным запросом: как говорить о ценностях с молодежью на понятном языке, без назидания и агрессии. На мастерской она нашла ответ.
«Мой запрос — понять, как интегрировать 809-й Указ Президента РФ в медиасферу и донести его до молодежи не агрессивно, а на понятном языке, чтобы они сами осознали его значимость. На мастерской мы уже раскрыли ценность коллективизма: работая в команде, мы решали общие "боли" муниципалитетов. Я возвращаюсь домой соавтором этой программы и готова транслировать эти знания дальше», — поделилась Доценко.
Теперь участников ждет межмодульная работа. Они будут дорабатывать свои проекты и тестировать новые подходы на местах. Второй очный модуль пройдет в Ханты-Мансийске в сентябре. К финалу каждый участник получит готовый чек-лист с критериями, как проверить любое событие на соответствие президентскому указу.
Организаторы мероприятия: Автономная некоммерческая организация «Академия развития гражданского общества «Добрино», Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты Мансийского автономного округа — Югры.