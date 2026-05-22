В Югре офицеры Росгвардии приняли участие в чине освящения креста и закладного камня в основание мемориального храма‑часовни в память о жителях Югры, ставших жертвами репрессий 1930‑х годов
В столице Югры военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в чине освящения креста и закладного камня в связи с началом строительства мемориального храма-часовни в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской, который возводится в память о жертвах репрессий 1930-х годов.
Освящение провёл митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. По церковной традиции закладной камень символизирует Христа.
После освящения губернатор Югры Руслан Кухарук и митрополит Павел подписали историческую грамоту.
Архитектура будущего мемориального комплекса отражает связь с тысячелетней историей России и напоминает о вере, которая помогала нашему народу выстоять в тяжелые времена. Храм‑часовня Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, за веру и Отечество пострадавших, станет местом памяти, молитвы и примирения.
