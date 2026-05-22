В Ханты-Мансийске обсудили семейные традиции обских угров и лесных ненцев

22.05.2026

22 мая 2026 года в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок состоялся окружной научно-практический семинар «Семейно-бытовая обрядность обских угров и лесных ненцев». Мероприятие объединило ведущих этнографов, филологов и специалистов по культурному наследию Югры и Ямала.

Открывая семинар, организаторы подчеркнули важность сохранения и осмысления традиционных обрядов, сопровождающих ключевые моменты семейной жизни коренных народов -  от сватовства до рождения детей.

Ключевые темы выступлений:

- Татьяна Молданова, доцент высшей школы гуманитарных наук Югорского государственного универстета, кандидат исторических наук,  представила доклад о роли женщины в обрядовой практике казымских хантов.

- Светлана Попова, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела истории и этнологии Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, кандидат исторических наук в лекции-презентации раскрыла символику традиционной свадьбы северных манси.

- Участники семинара увидели редкие кадры свадебных обрядов: фильм «Праздник в деревне Ломбовож», снят телеканалом «Культура» в  1991 году и фрагменты киноленты «Свадебный аргиш»  снимал «Ямал-Регион» в 2005 году.

- Римма Потпот, начальник Белоярского филиала Фольклорного центра,  осветила свадебную традицию северных ханты в лингвокультурологическом аспекте - от бытовых деталей до духовных смыслов.

- Раиса Решетникова сотрудник Этнографического музея «Торум Маа», рассказала о значении этапа сватовства в обрядности народов Югры и Ямала.

- Евдокия Каксина, старший научный сотрудник Белоярского филиала, продемонстрировала, как свадебный обряд отражается в личных песнях казымских хантов.

Завершилась программа дискуссионной площадкой, посвященной проблемам реконструкции обско-угорского свадебного обряда в условиях современной культуры. Участники сошлись во мнении, что изучение и бережное воспроизведение обрядов помогает сохранить идентичность и передать духовные ценности следующим поколениям.

Организаторами выступили Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок.

Галина Кондина

