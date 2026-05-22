В Ханты-Мансийске обсудили семейные традиции обских угров и лесных ненцев
22 мая 2026 года в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок состоялся окружной научно-практический семинар «Семейно-бытовая обрядность обских угров и лесных ненцев». Мероприятие объединило ведущих этнографов, филологов и специалистов по культурному наследию Югры и Ямала.
Открывая семинар, организаторы подчеркнули важность сохранения и осмысления традиционных обрядов, сопровождающих ключевые моменты семейной жизни коренных народов - от сватовства до рождения детей.
Ключевые темы выступлений:
- Татьяна Молданова, доцент высшей школы гуманитарных наук Югорского государственного универстета, кандидат исторических наук, представила доклад о роли женщины в обрядовой практике казымских хантов.
- Светлана Попова, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела истории и этнологии Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, кандидат исторических наук в лекции-презентации раскрыла символику традиционной свадьбы северных манси.
- Участники семинара увидели редкие кадры свадебных обрядов: фильм «Праздник в деревне Ломбовож», снят телеканалом «Культура» в 1991 году и фрагменты киноленты «Свадебный аргиш» снимал «Ямал-Регион» в 2005 году.
- Римма Потпот, начальник Белоярского филиала Фольклорного центра, осветила свадебную традицию северных ханты в лингвокультурологическом аспекте - от бытовых деталей до духовных смыслов.
- Раиса Решетникова сотрудник Этнографического музея «Торум Маа», рассказала о значении этапа сватовства в обрядности народов Югры и Ямала.
- Евдокия Каксина, старший научный сотрудник Белоярского филиала, продемонстрировала, как свадебный обряд отражается в личных песнях казымских хантов.
Завершилась программа дискуссионной площадкой, посвященной проблемам реконструкции обско-угорского свадебного обряда в условиях современной культуры. Участники сошлись во мнении, что изучение и бережное воспроизведение обрядов помогает сохранить идентичность и передать духовные ценности следующим поколениям.
Организаторами выступили Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок.
Галина Кондина