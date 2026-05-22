Новая экотропа приглашает югорчан окунуться в тайны «Самаровского чугаса»
Для школьников Югры стал доступен новый познавательный маршрут в природном парке «Самаровский чугас». Интерактивная экскурсия по экологической тропе «Тайны чугаса» разработана специально для учеников 1-4 классов. Проводником в этом познавательном приключении выступает кедровка — любопытная птица с информационных стендов, которая с радостью делится со всеми желающими историческими фактами и рассказывает о самых интересных уголках парка.
Открытие нового маршрута стало результатом совместной работы Музея Природы и Человека, «Газпром нефти» и «Газпромнефть-Хантоса». Обустройство экологического маршрута велось в рамках проекта «Чистая среда» по программе социальных инвестиций «Родные города». Её задача — экологическое восстановление территорий, просвещение и формирование у людей бережного отношения к окружающему миру.
«Мы создаем социальные проекты, которые будут работать на благо региона многие годы», — отметила Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Она подчеркнула, что этот маршрут задумывался не просто как место для прогулок, а как интерактивная образовательная площадка. Рассказывая школьникам о тайнах чугаса, растениях и животных югорской тайги, авторы проекта помогают им понять ценность сохранения природного наследия.
Первые экскурсии уже показали: юных натуралистов по-настоящему захватывает лесное приключение. А в финале пути гостей ждёт настоящий сюрприз — уютная беседка «Лаборатория природы», где под открытым небом проходят лекции и практические занятия. Здесь ребята могут изучать местную флору и поближе познакомиться с представителями лесной фауны.
Директор Музея Природы и Человека Иван Яшков отметил, что обновление тропы дало мощный импульс спросу на экскурсии по «Самаровскому чугасу».
«Если сравнивать с началом 2025 года, поток вырос на 30%. Мы видим это по загрузке экскурсионного отдела и положительным отзывам от жителей и гостей города. Юная аудитория на экскурсиях активно задает вопросы, ребята сами ищут ответы, особенно когда мы связываем знания с любимыми играми. Такое партнерство с крупным бизнесом помогает создавать качественные, современные пространства для отдыха и познания, делая город еще привлекательнее для жизни», – рассказал он.
Нефтяники и музей сотрудничают не впервые. Годом ранее на территории природного парка уже установили информационные щиты вдоль одной из троп и привели в порядок зоны отдыха на маршруте «Вначале был лес». Кроме того, волонтеры из «Газпромнефть-Хантоса» каждый год выходят на субботники, обустраивают места отдыха, устанавливают беседки, внося свой вклад в сохранение уникальной природы Югры.
А к летнему сезону на цифровых платформах вышла серия из пяти аудиопрогулок, которые помогут по-новому услышать голос природы.