«Тепло родного дома»: Борис Хохряков поддержал волонтёров движения «Шьём для наших»

22.05.2026

Сегодня состоялась встреча Секретаря Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва Бориса Сергеевича Хохрякова с активистами волонтёрского движения «Шьём для наших» города Ханты-Мансийска. В рамках марафона добрых дел Борис Хохряков вручил участницам сертификат на приобретение новой ткани.

Отметим, что Борис Сергеевич поддерживает взаимодействие с добровольцами с момента создания этой волонтёрской организации. Такая поддержка – ещё одно подтверждение прочной связи между властью и гражданским обществом. А совместная работа – яркий пример солидарности и заботы о тех, кто сейчас на передовой.

Обращаясь к мастерицам движения «Шьём для наших», Борис Хохряков отметил неоценимый вклад женщин: «Дорогие мастерицы, вы ежедневно выполняете важную миссию – объединяете людей ради нашей общей Победы. Если в первый год вашей деятельности вы могли пошить около 500 изделий для бойцов специальной военной операции, то в 2026 году количество вещей, сделанных вашими руками, превысило уже 12 тысяч.

Мы и дальше будем закрывать ваши потребности, чтобы вы могли обеспечить наших защитников всем необходимым и передать им частичку домашнего тепла».

Он также напомнил, что организации в этом году исполняется 4 года. За это время при поддержке властей удалось закупить  более 13 километров ткани – что собственно хватило полностью одеть более 4 тысяч солдат, то есть целую дивизию.

Тамара Мерова

