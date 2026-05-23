Уже 834 югорчанина пострадали от клещей с начала сезона
Первый укус кровососа в этом году зафиксировали 25 марта – почти на две недели раньше, чем в прошлом сезоне. Сейчас в регионе насчитывается уже 834 пострадавших, и это число продолжает расти.
Больше всего укушенных зарегистрировали в Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Кондинском районе, Урае, Нягани и Ханты-Мансийском районе. Клещи атаковали жителей всех муниципалитетов округа, за исключением Радужного. Специалисты Роспотребнадзора ожидали раннего пробуждения паразитов, и прогноз полностью подтвердился. Для сравнения: в 2025 году первый пострадавший обратился к врачам 4 апреля, а в 2024-м – 19 апреля, тогда как в этом сезоне отсчет начался уже 25 марта.
Лаборатории исследовали 137 снятых с людей клещей. Опасные инфекции нашли в 53 из них. Возбудитель клещевого боррелиоза обнаружили в 48 членистоногих, еще пять оказались заражены моноцитарными риккетсиями эрлихии – бактериями, вызывающими моноцитарный эрлихиоз человека.
Власти уже начали обрабатывать территории, где люди бывают чаще всего. На 21 мая акарицидные мероприятия стартовали в 11 муниципалитетах: Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Нягани, Советском районе, Югорске, Пыть-Яхе, Урае, Когалыме и Радужном. Специалисты успели обработать 941 гектар.
Прививки от клещевого вирусного энцефалита в этом году сделали уже свыше 100 тысяч югорчан. Вакцинация в регионе бесплатная, ее проводят круглый год в поликлиниках по месту жительства. Календарных ограничений нет, но врачи советуют тем, кто собирается на природу, на дачу или в деревню, привиться как минимум за две недели до выезда – только так успевает сформироваться иммунитет.