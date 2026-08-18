В Югре росгвардейцы пресекли более 20 правонарушений в течение прошлой недели
За минувшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО-Югре совершили более 80 оперативных выездов по сигналам «Тревога». Стражами правопорядка пресечено свыше 20 правонарушений. Среди них — кражи из торговых залов, общая сумма предотвращенного ущерба по которым превысила 12 тысяч рублей.
Так, в одном из супермаркетов города Сургута росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося похитить товар с витрины. Злоумышленник был передан полиции для дальнейшего разбирательства.
Второй инцидент произошел в гипермаркете на Югорском тракте, где наряд группы задержания Росгвардии пресек попытку хищения продукции 44-летним мужчиной.
Похищенные товары были изъяты и в полном объеме возвращены законным владельцам, а нарушитель передан полиции для привлечения к установленной законом ответственности.
Данные случаи в очередной раз демонстрируют высокую эффективность работы вневедомственной охраны Росгвардии. Благодаря круглосуточному мониторингу объектов и оперативности прибытия экипажей на места происшествий удаётся минимизировать имущественный ущерб, обеспечивая надежную защиту бизнеса и спокойствие жителей Югры.
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