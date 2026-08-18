Жителей ХМАО – Югры приглашают к участию в новом сезоне проекта «Чтецкие программы» Общества «Знание»
Со стартом учебного года начнется новая глава Всероссийской программы по развитию художественного чтения и популяризации русской литературы «Чтецкие программы». Она реализуется Обществом «Знание» по поручению Президента РФ Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения России и Театрального института имени Бориса Щукина. Мероприятия проекта соответствуют целям и задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул: «За первый учебный год мы провели встречи, которые охватили почти 400 тысяч участников в 8 тысячах клубов. На нашей платформе было проведено около 30 тысяч занятий. В новом сезоне мы сделаем акцент на технике живого чтения и ораторском мастерстве — навыке, который пригодится не только на уроках, но и в жизни. Также мы расширим библиотеку методических материалов, усилим работу с кураторами и пригласим ярких спикеров, чтобы каждый ребёнок мог найти в литературе близкую ему историю».
В проекте появится обновлённая система поощрений. За каждое проведённое занятие по готовым материалам клуб получает 2 балла, а за каждого слушателя, подключившегося к занятию на интерактивной платформе, — ещё по 1 баллу. Они суммируются и формируют всероссийский рейтинг, который обновляется систематически. По итогам каждого месяца определяются 150 самых активных клубов. Те, кто занял с 1 по 25 место, получают возможность встретиться с известными артистами, писателями или театральными деятелями. Для клубов, расположившихся с 26 по 55 место, предусмотрен набор подарочной продукции, включающий книги — они помогут обновить библиотечный фонд организаций и станут основой для увлекательных занятий. Кураторы, занявшие с 56 по 70 место, смогут пройти программу повышения квалификации на базе МПГУ. Клубы с 71 по 110 место получают доступ к закрытому курсу Нины Зверевой по ораторскому мастерству на платформе Знание.Академия. Остальные – до 150 места – получат наборы брендированных плакатов. Все активные клубы, зафиксированные в рейтинге, получат сертификаты куратора литературного клуба проекта.
Обновится и «Литературная карта» — удобный навигатор, привязанный к календарю: юбилеи писателей, государственные праздники и памятные даты помогут выбирать произведения для обсуждения с учётом возраста учащихся. Продолжает пополняться и библиотека готовых сценариев и презентаций: на сегодняшний день доступно 156 материалов, а до конца года их количество достигнет 252.
Куратором литературного клуба может стать любой педагог: учитель русского языка и литературы, педагог-библиотекарь, советник по воспитанию, учитель начальных классов, педагог-организатор, классный руководитель, педагог дополнительного образования, преподаватель колледжа или вожатый ВДЦ. Для проведения занятий предоставляются сценарии, интерактивные презентации и раздаточные материалы, адаптированные для трёх возрастных групп: 1–4, 5–9 и 10–11 классы. Зарегистрировать свой клуб можно на сайте Российского общества «Знание».
Важным событием сентября станет включение «Чтецких программ» во Всероссийскую акцию «Поделись своим Знанием», которая традиционно пройдёт с 1 по 30 сентября. В рамках акции педагоги и приглашённые лекторы смогут проводить открытые занятия, викторины, мастер-классы и дискуссии, используя методические наработки Общества «Знание». Участники мероприятий получат сертификаты и бонусы в системе привилегий для просветителей.
Полюбившиеся многим федеральные онлайн-трансляции проекта продолжатся и в новом сезоне. Первая из них состоится уже 25 сентября в студии Общества «Знание» на тему «Когда чтение объединяет: литература в ритме учебного года». Приглашённый гость поделится личными воспоминаниями о школьных уроках литературы, расскажет, какие книги повлияли на его профессиональный путь, и покажет, как с помощью интонации, пауз и эмоций сделать знакомые произведения по‑настоящему живыми. Зрителей ждёт разговор о том, как сохранить интерес к чтению в течение учебного года и не только, а также о том, какие техники помогают лучше понимать и запоминать текст.
Напомним, Всероссийская программа по развитию художественного чтения и популяризации русской литературы «Чтецкие программы» стартовала 1 сентября 2025 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, предложенной на заседании Совета по русскому языку 5 ноября 2024 года. К настоящему моменту к проекту присоединились более 8 000 литературных клубов по всей стране, а общее число участников в первом учебном году превысило 400 тысяч школьников и студентов.