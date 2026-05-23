Участники экозабега в Ханты-Мансийске собрали 7 кубометров мусора за час
Бегуны с мусорными мешками вышли на популярные маршруты в 47 муниципалитетах округа. В Ханты-Мансийске более 220 человек пробежали кольцевую дистанцию в Археопарке, собирая по пути всё, что оставили после себя нерадивые отдыхающие.
Спортсмены и экологи объединились в одном движении. Участники забега получали стартовые номера и отправлялись очищать общественные пространства. За час удалось собрать больше 7 кубических метров отходов и десяток автомобильных покрышек.
Организаторами выступили АО «ЮТЭК-Региональные сети» Югра-Экология, Природнадзор Югры, Деппромышленности региона и местные администрации. Акция прошла в рамках международной акции «Спасти и сохранить» и всероссийской «Зеленая весна».
Особый интерес у участников вызвали необычные находки. Среди них оказались системный блок от компьютера, старый телевизор, половинка велосипеда, часть дивана, тюбинги и аргамаки. Организаторы запустили конкурс на самую уникальную находку в соцсетях.