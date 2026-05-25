График выплат пособий и пенсий в июне
Отделение СФР по ХМАО-Югре доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в июне 2026 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее.
3 июня 2026 года через банки поступит:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– пособие по беременности и родам;
– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
– пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного.
5 июня 2026 года — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
8 июня 2026 года — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
5, 10, 18, 22 июня 2026 года через кредитные организации гражданам придет пенсия.
Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения.
Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО–Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
Отделение СФР по ХМАО-Югре