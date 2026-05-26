Прием заявок на Международную Премию «Мы вместе» продлили до 14 июня
У жителей Югры появились дополнительные три недели, чтобы заявить свою инициативу на соискание Премии «Мы вместе» — прием заявок на соискание престижной награды продлен до 14 июня 2026 года.
За это время можно не только дозаполнить форму, но и качественно проработать все необходимые пункты с нуля.
От жителей Ханты-Мансийского автономного округа подано уже 640 проектов – намного больше, чем в прошлом году. Это показатель того, что добровольчество в Югре развивается и крепнет, сообщество #МЫВМЕСТЕ растет. Ограничений по количеству участников от региона нет, поэтому каждый может рассказать о своей инициативе на официальном сайте Премии: премия.мывместе.рф.
В 2026 году предусмотрены номинации для команд добровольцев старше 14 лет, представителей НКО, крупного и малого бизнеса, наставников, людей старше 18 лет, развивающих общественно значимые направления.
Сохранение исторической памяти, достижение целей СВО, помощь пожилым людям и ветеранам, забота о природе, поддержка прав человека, проекты в области здравоохранения – открыто 12 номинаций. К Году единства народов России введена специальная номинация «Сила единства».
Накануне региональные эксперты сообщества #МЫВМЕСТЕ провели встречи в восьми городах и районах Югры.
Благодаря этому за май более 170 неравнодушных людей узнали о Премии больше, нашли ответы на вопросы и получили личные консультации. Команды муниципальных ресурсных центров и регионального ресурсного центра продолжат сопровождение участников на всем пути. Каждый может обратиться за поддержкой, заполнив форму: clck.ru/3SdXAJ.
«Было одинаково ценно встретиться и с теми, кто впервые услышал о Премии, а таких было немало, и с людьми, участвующими не первый год. Радует рост интереса к Премии, ведь за каждой заявкой всегда стоят живые люди, отдающие тепло сердца своему делу, помогающие и поддерживающие тех, кто в этом нуждается. И когда видишь сотни добрых инициатив, можешь быть спокойным за мир, твердо знаешь – о нем заботятся замечательные люди», – говорит Александр Иванов, региональный координатор Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.
Напомним, что в 2025 году автономный округ занял первое место в УрФО по количеству поданных заявок и вошел в тройку регионов по количеству проектов-полуфиналистов в стране. Ольга Антонова из Октябрьского района стала призером Премии, заняв второе место в номинации «Наставник года» категории «Личность», в финал вышел проект «Тыл-фронту!» школьницы Анны Балашовой из Нефтеюганского района, руководитель регклуба #МЫВМЕСТЕ Зиля Амирханова попала в число представителей лучших добровольческих объединений и была приглашена на одну сцену с президентом Российской Федерации.
Шестой сезон Премии приурочен к Году единства народов России, а также Международному году добровольцев, объявленному ООН. Премия реализуется при поддержке Президента России в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Учредителем выступает Росмолодёжь. Организатор – Добро.рф.