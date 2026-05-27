Открытие мемориальной экспозиции Нины Алексеевны Лысковой
Сегодня, 27 мая, в 82-й день рождения выдающегося лингвиста, учёного-исследователя обско-угорских языков Нины Алексеевны Лысковой (27.05.1944–9.07.2024 гг.) в общественном музее образования и науки Обско-угорского института прикладных исследований и разработок г. Ханты-Мансийска состоялось открытие её мемориальной коллекции.
Эта инициатива призвана увековечить память о значительном вкладе Нины Алексеевны Лысковой в научное исследование обско-угорских языков.
Она родилась в деревне Калтасьяны Октябрьского района. Росла в традиционной семье, отец – ханты, мать – манси, поэтому с детства знала два языка, это определило всю её дальнейшую судьбу.
Получив высшее образование в Ленинграде, она посвятила себя преподаванию и фундаментальному исследованию хантыйского и мансийского языков. Важным этапом её жизни стал период учебы в аспирантуре Тартуского университета, где она углубленно занималась исследованиями в области финно-угорской филологии.
Уже в годы учёбы Нина Алексеевна проявила исключительный исследовательский интерес к родным языкам, что вдохновляло её на активные научные изыскания. Благодаря поддержке научных руководителей Зинаиды Михайловны Дубровиной и Натальи Николаевны Колпаковой она защитила кандидатскую, а затем докторскую диссертации и стала признанным специалистом в своей области. Её научные труды внесли значительный вклад в изучение, сохранение и популяризацию обско-угорских языков.
Создание мемориального уголка в Ханты-Мансийске символизирует признание заслуг Нины Алексеевны Лысковой как выдающегося преподавателя и учёного с мировым именем.
На экспозиции представлены личные вещи, фотографии, рукописи диссертаций, монографий, многочисленные научные публикации, которые передают дух её преподавательской, научной деятельности и личной жизни. Всё это передал её сын Лев Владимирович Лысков. Эти артефакты станут важным источником вдохновения для будущих поколений студентов и исследователей.
Сегодня гости выставки делились своими воспоминаниями об учёном, подчёркивая её любовь к родному языку, краю, невероятную работоспособность, интеллигентность и строгость. Она взрастила не одно поколение учителей родных языков и учёных-хантологов.
Открытие мемориального уголка Нины Алексеевны Лысковой подчеркивает важность сохранения исторической памяти и признания достижений учёных, чьи усилия способствуют сохранению, развитию и научному исследованию родных языков. Этот проект служит напоминанием о важности преемственности поколений и уважения к научному наследию.
Николай МЕРОВ