В Югре Росгвардия выполнила задачи по обеспечению безопасности последних звонков в школах
Сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД России и работниками частных охранных организаций выполнили задачи по обеспечению правопорядка в период проведения последних звонков в школах автономного округа.
В образовательных организациях были выставлены посты охраны порядка. Сотрудники Росгвардии проводили патрулирование периметра учебных заведений, обеспечивая безопасность более 13 600 выпускников, педагогов и гостей праздника.
Задачи по обеспечению безопасности граждан в дни проведения торжественных линеек, поставленные перед подразделениями Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, выполнены в полном объеме. Нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было.
