Студенты из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вошли в число дипломантов IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»
Подведены итоги IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Студенты вузов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры успешно преодолели многоэтапный отбор и вошли в число дипломантов проекта.
На участие в IX сезоне зарегистрировалось рекордное количество студентов: 215 515 человек. Дипломантами стали 3 606 обучающихся российских вузов. 11 из них – студенты из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
«Участники из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры доказали: профессионализм не имеет географических границ. В IX сезоне ребята проявили себя в таких направлениях олимпиады «Я – профессионал», как «Нефтегазовое дело», «Психология» и «Дизайн». Мы гордимся их достижениями и уверены, что успехи наших финалистов станут примером не только для земляков, но и для студентов со всей страны», – сказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
В IX сезоне олимпиада охватила 70 направлений – от «Истории и культуры России» и «Креативных индустрий» до «Искусственного интеллекта» и «Разработки беспилотных воздушных судов». Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.
«Высокая активность участников из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и их уверенные результаты в олимпиаде «Я – профессионал» показывают, что вузы региона дают качественную подготовку. Больше всего дипломантов IX сезона подготовили в Нижневартовском государственном университете, Когалымском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета, Югорском государственном университете и Сургутском институте нефти и газа (филиале) Тюменского индустриального университета. Их успех – это и личная победа, и сигнал для работодателей: в регионе есть перспективные кадры, способные развивать промышленность, науку и социальную сферу», – поделилась руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.
Дипломантами Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали 11 студентов.
Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.