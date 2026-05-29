Семья офицера Росгвардии Натальи Зотеевой стала участником регионального проекта «Югра – это про любовь»
Многодетная семья офицера Управления Росгвардии по ХМАО – Югре капитана полиции Натальи Зотеевой стала участником регионального информационного проекта «Югра – это про любовь», посвященного историям семей жителей региона. Он реализуется в рамках объявленного в округе Года молодой семьи.
Жителям Югры предлагают рассказать свою историю знакомства, любви и семейной жизни на сайте проекта Югралюбовь.рф, прикрепив совместную фотографию. Наталья рассказала про рецепт её семьи – так называемый пирожок счастья, который заключается в том, чтобы подарить друг другу тепло с помощью объятий.
«Многодетная семья — это счастье, любовь, это тот внутренний мир, который ты закладываешь в своих детей», - рассказала Наталья Зотеева.
Проект направлен на формирование позитивного образа семьи и поддержку традиционных семейных ценностей.
Планируется, что его кульминацией станет День семьи, любви и верности – 8 июля, когда истории и фотографии югорчан будут транслироваться в средствах массовой информации, а также на наружных информационных носителях.
В дополнение к этому семья представителя ведомства Натальи Зотеевой приняла участие в прямом эфире проекта телеканала «Югра» «Здесь и сейчас», где рассказала об увлечениях детей.
Зарпланировано размещение общей фотографии Зотеевых на баннере в г. Ханты-Мансийске.