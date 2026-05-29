Более 3 тысяч семей в Югре получают меры социальной поддержки от Отделения СФР по ХМАО-Югре
Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре реализует комплекс мер поддержки для родителей — как тех, кто уже воспитывает детей, так и тех, кто лишь готовится к их появлению. В округе различные виды помощи получают уже более 3 тысяч семей.
Родовый сертификат
С момента постановки будущей мамы на учёт в женской консультации ей оформляется родовый сертификат. Он формируется в электронном виде и позволяет женщинам бесплатно наблюдаться в медучреждении, проходить все нужные обследования и получать качественную медицинскую помощь во время родов и в период диспансерного наблюдения ребёнка в течение первого года его жизни.
Пособия по беременности и родам, при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до 1,5 лет
В период беременности и родов женщинам, работающим по трудовому договору, Отделение СФР выплачивает пособие по беременности и родам. Пособие выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам, но не более максимальной суммы пособия.
При рождении ребёнка один из родителей получает единовременное пособие в размере 42 675,68 рубля. Это пособие положено каждой семье. Если появилось сразу несколько малышей, то пособие выплачивается на каждого.
Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет назначается Отделением СФР по ХМАО–Югре одному члену семьи при выходе в отпуск по заявлению у работодателя. Размер пособия равен 40% от среднего заработка за предыдущие два года. Выплата пособия продолжается даже в том случае, если досрочно выйти из отпуска на полный рабочий день.
Единое пособие
Единое пособие позволяет оказывать непрерывную поддержку семьям в течение продолжительного периода, начиная с беременности и до того, как ребёнок окончит школу. Пособие назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости при соблюдении ряда условий.
Размер выплат рассчитывается исходя из прожиточного минимума, который в Югре составляет 22 137 рублей на детей и 24 091 рублей для трудоспособного населения. Для каждой семьи и беременной женщины размер пособия индивидуален и составляет 50%, 75% и 100% от указанных прожиточных минимумов.
Материнский капитал
Программа материнского капитала — самый популярный инструмент поддержки семей с детьми. С 1 февраля 2026 года маткапитал составляет 728 921,90 рублей на первого ребёнка и 963 243,17 рубля для семей, в которых родился или усыновлён второй, третий ребёнок или последующие дети и которые ранее не получали сертификат на материнский капитал. Если это право использовано, то при появлении второго ребёнка родители получают доплату в размере 234 321,27 рубля.
Распорядиться средствами материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов на душу населения (в Югре – 42 504 рубля), накопительную пенсию, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.
Семьям военнослужащих
Отделение СФР по ХМАО–Югре выплачивает ряд пособий семьям военнослужащих. Беременным жёнам призывников, например, положена разовая выплата, составляющая 67 581,36 рубля. После появления малыша на свет региональное Отделение СФР начинает ежемесячно платить жене военнослужащего пособие в размере 28 963,44 рубля.
Ежегодная выплата для работающих родителей двух и более детей
С июня этого года начнёт действовать новая мера поддержки – ежегодная выплата для работающих родителей двух и более детей. Право на неё имеют оба работающих родителя (усыновители, опекуны, попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребёнок обучается очно.
Суть данной выплаты проста: каждый из родителей получает обратно часть своего подоходного налога, например — 7%, если подоходный налог заявителя 13%. Денежные средства можно использовать на нужды семьи. Оформить выплату один раз в год смогут оба работающих родителя.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО–Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
