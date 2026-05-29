Какие изменения ждут россиян с 1 июня
Посадка в самолет по биометрии и прием заявок на новую семейную выплату. С первого июня Соцфонд России начнет прием заявок на новую семейную выплату, которая полагается семьям с небольшим доходом. По итогам года они смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога, сообщает «Российская газета».
С 1 июня 2026 года начнется прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.
Выплата будет направляться по итогам года. Заявление на выплату за 2025 год можно будет подать в период с 1 июня по 1 октября 2026 года. Для этого можно обратиться в МФЦ, либо в клиентские офисы Социального фонда. Документы также можно подать через портал «Госуслуг». Однако большую часть сведений специалисты фонда запросят самостоятельно. Но в некоторых случаях справки (например, из учебного заведения) заявителю необходимо будет предоставить лично. Обращение будет рассматриваться в течение 10 дней.
«Право на семейную выплату имеют оба работающих родителя (а также усыновители, опекуны, попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно. Среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в регионе проживания в году, предшествующему году обращения за выплатой», - отмечается в сообщении.
Сумма к возврату будет рассчитываться от суммы выплаченного налога на доходы физических лиц. Начисленный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут.
В Минтруде при этом подчеркнули, что выплата, как и другие меры социальной поддержки, будет защищена от списания за долги.
Еще одно новшество коснется тех, кто часто летает. С первого июня авиапутешественникам станет удобнее проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной Единой биометрической системы (ЕБС) с 1 июня.
«Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Чтобы им воспользоваться, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе. Зарегистрировать ее можно в уполномоченном банке. Точки регистрации также будут доступны в аэропортах. После этого потребуется предоставить согласие на обработку персональных данных», - уточняет издание.
Пассажиры смогут воспользоваться биометрией вместо паспорта при регистрации на рейс и выходе на посадку. Это позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. Однако при проходе в зону транспортной безопасности требование к предъявлению паспорта на время проведения эксперимента сохраняется.
Пока что такая возможность предусматривается в аэропортах Пулково и Шереметьево. К эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры.
Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года и позволит протестировать передовые технологии идентификации в сфере гражданской авиации. По его итогам будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий.