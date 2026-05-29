На Кубке губернатора по гребле на обласах ожидается участие гостей из Китая, Ирана, Турции, Марокко и других стран
В Югре началась подготовка к проведению грандиозного этнопраздника – Международным соревнованиям на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах.
В правительстве Югры прошло рабочее совещание, посвящённое подготовке к этим состязаниям. Координационный совет возглавляет заместитель губернатора Югры Елена Майер. В совещании приняли участие директор департамена физической культуры и спорта Югры Софья Конух, главы профильных департаментов и организаций.
Участники обсудили логистику предстоящего турнира, размещение и транспортное сопровождение спортсменов, этнокультурную программу, медицинское обеспечение и безопасность. Также начинается подготовка инфраструктуры — от электроснабжения и зонирования территории до закупки инвентаря и разработки концепции церемонии открытия, рассказали в депспорта Югры.
Отметим, что соревнования и фестиваль пройдут в Ханты-Мансийске, в пойме реки Горная (микрорайон Восточный) с 26 по 29 июня. Зрителей и участников ждут зрелищные дисциплины: массовый старт, одиночные гонки, эстафета и гонки экипажей. По расчетам организаторов, в состязаниях примут участие около 270 спортсменов, из них около 20 представителей зарубежных стран. По предварительному списку, Кубок Губернатора посетят гости из Бангладеш, Ганы, Замбии, Ирана, Казахстана, Китая, Камеруна, Марокко, Туниса, Турции, Мали.
Традиционный Кубок Губернатора по гребле на обласах проводится с 2001 года. Международный статус состязания приобрели в 2014 году. В прошлом году соревнования посетили более 10 тысяч зрителей. Организаторы рассчитывают, что нынешним летом турнир соберёт на берегу и на воде ещё большее количество любителей этого уникального вида спорта.
Напомним, что в рамках этнофестиваля по традициям коренных народов Севера проводится обряд подношения Духу воды Вит Хону.