Руслан Кухарук поздравил детей с 1 июня
Глава региона в своих социальных сетях поздравил ребят с Днем защиты детей. Также он рассказал, о своем участии в детской пресс-конференции.
Накануне Губернатора Югры пригласили принять участие в детской пресс-конференции «Есть вопросики», организованной «Движением Первых». Дети задавали разнообразные вопросы: похожи ли взрослые совещания на родительские собрания, получают ли госслужащие двойки за невыполненные задания и как справиться с волнением перед выступлениями. Посмотреть ее можно по ссылке: vk.cc/cYndob .
Также передачу покажут на телеканале «Югра» в 13:15 по местному времени.
«Дорогие ребята, поздравляю с Днем защиты детей! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, смехом и удивительными открытиями», — добавил Руслан Кухарук.