В Ханты-Мансийске прошёл традиционный Праздник Трясогузки
1 июня в городе Ханты-Мансийске, в Международный день защиты детей, на территории этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» состоялся традиционный Праздник Трясогузки. Это яркое событие, основанное на культурных традициях кондинских манси, ежегодно собирает детей и взрослых, знаменуя приход лета и белых ночей.
Праздничную программу открыл театр обско-угорских народов «Солнце», представивший театрализованную постановку о трясогузке – птице, которая в мифологических представлениях обских угров считается вестницей тепла и покровительницей детей. Яркое представление погрузило гостей в атмосферу северных легенд и стало началом большого семейного праздника.
«Праздник Трясогузки – это возможность рассказать детям и взрослым о традициях кондинских манси, о том, как наши предки встречали лето. Театр обско-угорских народов «Солнце» в небольшом прологе рассказал гостям о птице трясогузке, которая, согласно преданиям, своим хвостиком разбивает последний лёд на реках, после чего наступает настоящее лето. Поскольку праздник совпадает с Международным днём защиты детей, нам хотелось порадовать ребят интересными мастер-классами, конкурсами и играми. При этом каждая площадка была связана с культурой ханты и манси, чтобы дети не только отдыхали, но и узнавали что-то новое о традициях коренных народов Югры», – отметила директор музея «Торум Маа» Елена Федотова. На протяжении дня для посетителей работали творческие площадки и игровые зоны. На мастер-классах «Летнее настроение» и «Птичка-невеличка» дети создавали браслеты, птичек и другие сувениры своими руками. Также участники знакомились с традициями воспитания детей у ханты и манси, узнавали об особенностях традиционной детской люльки, значении орнаментов и защитных символов.
На протяжении всего праздника работали подвижные и тихие игровые площадки. Гости разгадывали загадки и головоломки, участвовали в интерактивных программах и проверяли свою ловкость в спортивных состязаниях. Особой популярностью пользовались прыжки через нарты, перетягивание палки и этно-старты. За участие в мастер-классах и конкурсах дети получали специальные фишки, которые затем обменивали на сладкие призы.
После прохождения площадок гости могли посетить Дом сказок, прогуляться по музейной экспозиции под открытым небом, попробовать ароматный чай с угощениями.
Праздник Трясогузки вновь стал одним из самых ярких событий начала лета, объединив жителей и гостей окружной столицы. Он не только подарил детям хорошее настроение, но и познакомил участников с богатым культурным наследием коренных народов Севера.
Пётр Молданов