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фото: ugra-news.ru

Югорчанам покажут фильм «Вуся Вулаты»

31.05.2026

1 июня, в День защиты детей, в 19:00 на ТРК «Югра» — грандиозная премьера  детского фильма, который уже покорил сердца тысяч зрителей!

 - это детское игровое художественное кино о коренных малочисленных народах севера  с приключениями, юмором, драмой и глубоким уважением к малой Родине. Название фильма переводится с языка ханты как «здравствуйте».

Главные герои фильма по стечению обстоятельств оказываются вдали от цивилизации, один на один с бескрайней, суровой тайгой, где сталкиваются с настоящим испытанием. Именно в этот момент на их пути появляется Полина, девочка из народа ханты, для которой тайга – это не просто лес, а родной дом, полный тайн и знаний. Перед ребятами стоят непростые задачи: преодолеть реку, обойти болото, научиться доверять друг другу и находить общий язык, несмотря на все свои разногласия. 

Съёмки проходили в реальных условиях на стойбище ханты, главную роль исполнила настоящая девочка из коренного народа — Евдокия Колыванова. А роль учительницы сыграла российская актриса театра и кино Валентина Мазунина (Надюха из «Реальных пацанов»).

Фильм покорил кинозалы в Югре и скоро выйдет в Белоруссии!

Смотрите на телеканале «Югра» 1 июня а 19:00 и 2 июня в 16:10.

Трейлер по ссылке

ugra-news.ru

31.05.2026

31.05.2026