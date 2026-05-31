Югорчанам покажут фильм «Вуся Вулаты»
1 июня, в День защиты детей, в 19:00 на ТРК «Югра» — грандиозная премьера детского фильма, который уже покорил сердца тысяч зрителей!
- это детское игровое художественное кино о коренных малочисленных народах севера с приключениями, юмором, драмой и глубоким уважением к малой Родине. Название фильма переводится с языка ханты как «здравствуйте».
Главные герои фильма по стечению обстоятельств оказываются вдали от цивилизации, один на один с бескрайней, суровой тайгой, где сталкиваются с настоящим испытанием. Именно в этот момент на их пути появляется Полина, девочка из народа ханты, для которой тайга – это не просто лес, а родной дом, полный тайн и знаний. Перед ребятами стоят непростые задачи: преодолеть реку, обойти болото, научиться доверять друг другу и находить общий язык, несмотря на все свои разногласия.
Съёмки проходили в реальных условиях на стойбище ханты, главную роль исполнила настоящая девочка из коренного народа — Евдокия Колыванова. А роль учительницы сыграла российская актриса театра и кино Валентина Мазунина (Надюха из «Реальных пацанов»).
Фильм покорил кинозалы в Югре и скоро выйдет в Белоруссии!
Смотрите на телеканале «Югра» 1 июня а 19:00 и 2 июня в 16:10.
Трейлер по ссылке.