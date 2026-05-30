В Ханты-Мансийском районе высадили более 15 тысяч сосен в честь героев Великой Отечественной войны
Сегодня в рамках международной экологический акции «Сад Памяти» активисты из Югры высадили под Ханты-Мансийском более 15 тысяч саженцев молодых сосен.
Участие в акции принял губернатор Югры Руслан Кухарук, депутаты, экоактивисты, работники лесничеств, бойцы СВО, школьники, целые семьи.
Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев по всей стране в честь героев, погибших во время Великой Отечественной войны.
«В годы Великой Отечественной войны на фронт из округа отправились более 17 тысяч наших земляков. История каждого из них – часть общей истории Великой Победы, а каждое посаженное нами дерево – символ вечной благодарности тем, кто отстоял свободу и независимость Родины», — отметил губернатор Руслан Кухарук.
С 2021 года жители округа высадили уже более 90 тысяч саженцев.
«До конца Года единства народов России планируем увеличить эту цифру до 105 тысяч деревьев. Вместе мы сохраняем память. Вместе мы бережем природу для будущих поколений», — сказал губернатор Югры.
Высадка состоялась на площади 3,82 гектара, что сравнимо с пятью футбольными полями.
Представитель думы Югры Борис Хохряков присоединился к акции всей семьёй — с супругой и сыном.
«Это важно. Потому что такие моменты воспитывают уважение к истории и передаются от поколения к поколению. Пусть каждый саженец станет символом торжества жизни. Вечная слава героям, павшим за свободу Родины!» — сказал Борис Хохряков.