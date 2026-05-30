Почти 3 тысячи участников вышли на старт «Зеленого марафона» в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске 30 мая состоялся благотворительный забег «Зеленый марафон», организованный Сбером. Спортивный праздник был организован в парке имени Бориса Лосева и собрал рекордное для города количество участников — на старт вышли почти 3 тысячи человек.
В этом году «Зеленый марафон» проходит одновременно в 60 городах России. Проект был запущен Сбером в 2012 году и за это время стал одним из крупнейших массовых спортивных мероприятий страны. Помимо популяризации здорового образа жизни, марафон выполняет благотворительную и экологическую миссии.
Как отметил управляющий Югорским отделением Сбербанка Виталий Дорошенко, участие в забеге для всех желающих было бесплатным, однако каждый участник мог сделать добровольное пожертвование в благотворительный фонд «Вклад в будущее». По итогам акции Сбер удвоит сумму собранных средств.
«Зеленый марафон — это не только спортивный праздник, но и возможность помочь детям. Все пожертвования будут направлены на подготовку к школе детей с особенностями развития и опытом сиротства. Кроме того, мы поднимаем вопросы защиты окружающей среды и проводим мероприятие вместе с нашими экологическими партнерами», — рассказал Виталий Дорошенко.
По его словам, в этом году организаторы впервые включили в программу полумарафонскую дистанцию длиной 21,1 километра. Участники могли выбрать дистанции на 1 км, 4,2 км, 10 км и 21,1 км. Для детей были подготовлены отдельные забеги на 400, 700 метров и 1 километр.
Особенностью нынешнего марафона стало активное участие корпоративных команд и семей. На старт вышли жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Нягани и других городов округа.
Победительницей на дистанции 4,2 километра среди женщин стала Анастасия Безвуляк из Междуреченского. Она приехала на соревнования вместе с семьей.
«Мы с мужем увидели регистрацию на марафон и решили приехать всей командой. Раньше я занималась лыжными гонками, затем был большой перерыв, а позже благодаря мужу увлеклась бегом. Сейчас регулярно участвуем в соревнованиях по всей стране. Победе очень рада, даже не ожидала такого результата», — поделилась мыслями спортсменка.
Среди мужчин на дистанции 4,2 километра лучшим стал житель Ханты-Мансийска Владимир Батурин. В прошлом году ему не удалось попасть в число призеров на аналогичном забеге в Сургуте, однако в этот раз спортсмен сумел подняться на высшую ступень пьедестала.
«Все тренировки были не зря. Для меня бег — это прежде всего эмоции и удовольствие. Пока мне нравится бегать, буду продолжать заниматься этим видом спорта», — отметил победитель.
На дистанции 10 километров среди женщин победу одержала сургутянка Мария Лобанова — член сборной России по легкой атлетике, чемпионка и призер всероссийских соревнований.
«Бег дарит мне эмоции, помогает добиваться новых результатов и постоянно преодолевать себя. Очень понравилась поддержка болельщиков и организация мероприятия. Отдельно хочу поблагодарить своего тренера Александра Скворцова, который сегодня также успешно выступил на дистанции 21 километр», — рассказала спортсменка.
Лучший результат среди мужчин на дистанции 10 километров показал житель Ханты-Мансийска Илья Гоголев. По его словам, участие в марафоне стало возможностью выступить перед земляками и проверить свои силы.
«Соревнования проходят в родном городе, поэтому не принять участие было невозможно. Бег помогает отвлечься от повседневных забот, разгрузиться психологически и становиться сильнее физически», — отметил он.
Помимо спортивной программы для жителей и гостей города были организованы концерт, развлекательные площадки и активности для всей семьи. В этом году власти Ханты-Мансийска объединили проведение «Зеленого марафона» и празднование Дня защиты детей на одной площадке.
Организаторы уверены, что рекордное число участников подтверждает растущий интерес югорчан к спорту, благотворительности и активному образу жизни.