- Русский
- Хантыйский
В память об Игоре Набоке состоялась XXIII конференция «Реальность этноса»
В г. Санкт-Петербурге в Институте народов Севера Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 27-28 мая 2026 года состоялась XXIII Всероссийская научно-практическая конференция «Реальность этноса» на тему «Российская Арктика: история, природа, культура, образование». Мероприятие проходило в рамках Года единства народов России.
В течение двух дней на конференции работали четыре секции по различным направлениям. Ключевыми вопросами для обсуждения были: историческое наследие Арктики, экологическая безопасность, образование, культурное многообразие коренных народов Севера Сибири и Дальнего Востока, наследие доктора философских наук, профессора Игоря Леонтьевича Набока (1951–2025 гг.).
С докладом «Вклад И.Л. Набока в развитие Института народов Севера» выступила директор Института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена Софья Урун. Она отметила, что главным его проектом стала Международная научно-практическая конференция «Реальность этноса», которая впервые состоялась в 1999 году. Он объединил на мероприятии учёных, педагогов, общественников из разных уголков страны. В рамках конференции остоялась презентация учебного пособия И.Л. Набока «Словарь-справочник по этнической культуре народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».
Также выступили учёные, преподаватели университета, студенты. Приятно было услышать доклады выпускников разных лет – Оксаны Хамидулиной и Юлии Наковой.
В рамках научно-практической конференции в главном корпусе университета в колонном зале состоялся фестиваль национальных культур народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. В нём приняли участие народный фольклорный ансамбль «Вэем» (Камчатский край), семейный ханты инструментальный ансамбль «Наковы» (г. Салехард).
Студенческий коллектив Института народов Севера «Увас хус» («Северная звезда») выступили с композицией «Охотничья тропа к материнской колыбели» по произведению мансийского писателя Ювана Шесталова.
Своё яркое творчество представили и другие коллективы, приехавшие на фестиваль со всей страны.
В рамках конференции в Институте народов Севера проводились мастер-классы по изготовлению традиционных подвесок из рога оленя, традиционной юкагирской сумочки, а также по чукотско-эскимосским танцам.
В эти дни в Институте народов Севера состоялось открытие бюста основоположника юкагирской литературы, первого учёного из числа коренных народов Севера – Тэки Одулок (22.05.1906 –14.04.1938 гг.).
Наталья Краснопеева
Вән учёной хә Игорь Набок нәмӑӆмӑсўв
Ас нопӑтты тыӆӑщ 27-28-мит хӑтӆӊӑнӑн Санк-Петербург вошн А.И. Герцен нємпи Российской педагогической университетн вәӆты Увӑс мир институтн
«Реальность этноса» нємпи XXIII-мит Россия мўвтєӆ мир вән научной мирхот вәс. Щӑта учёной ёх Увӑс мўвев мўв-авӑт, йис вәӆупсы, рәт ясӊӑт па па вєрӑт эӆты путӑртсӑт.
Тӑм конференцияйн нӆ тӑхи рәпитсӑт. Мєт шопӑӊ тӑм мирхотн вән учёной хә, философской наукайт доктор хә, профессор хә Игорь Леонтьевич Набок шәӊӑт оӆӑӊӑн путӑртсайт. Ӆўв увӑс мир йис вәӆупсы нух аӆумты щира ар ӛрӑӆ пунсӑӆэ.
Увӑс мир институт кәща нє Софья Урун хӑншум нєпекӑӆ ӆўӊӑтсӑӆэ, муй щирн Игорь Леоньтевич Набок вәс, вәнӆтыӆӑс, така рәпитӑс па муйсӑр вән вєрӑт па унтас Увӑс мўв шуши мир пӑта вєрӑс.
Щи тумпи па нєпекӑӊ учёной ёх путрӑт ӆўӊӑтсӑт. Увӑс мир институт етшуптум хуятӊӑн Оксана Хамидулина па Юлия Накова тӑта вәнӆтыйӆты вєр оӆӑӊӑн путӑрӆӑн ӆўӊӑтсӑӊӑн.
Вән научной мирхот тумпи мӑӊхӑтӆ вєрса. Тыв Увӑс мўвӑт эӆты юхтум арсыр ёх әмща арисӑт па яксӑт. Камчатка мўв эӆты «Вэем» нємпи якты па ариты тӑхи вәс. Пуӆӊавӑт вош эӆты «Наковӑт» нємпи щемья нарӑсты ансамбль вәс, щи хӑнты щемья айӆат ёх нарӑс хн юнтсӑт.
«Увӑс хус» нємпи Увӑс мир институтн вәнӆтыйӆты айӆат ёх ансамбль эвет-пухӑт вухаӆь мир писатель хә Юван Шесталовн хӑншум «Охотничья тропа к материнской колыбели» путӑр хўват як яксӑт.
Щи тумпи па ар увӑс мир ёх щӑта вәсӑт.
Еӆӆы Увӑс мир институтн научной мирхот мӑнум пурайн сыр-сыр вєрӑнтты тӑхет ӆэщӑтсайт. Щӑта вўӆы оӊӑт эӆты мевӆа тӑхӑрты ӑняйт эвӑтсӑт, увӑс юкагир мир ими нємасыя хир ваньщсӑт па ёнтсӑт, чукча па эскимос мирӊӑн якӑт якты вәнӆтӑсӑт.
Щӑӆта Увӑс мир институтн мєт оӆӑӊмит юкагирской учёной, кинькайн хӑншум хуят Тэки Одулок (22.05.1906–14.04.1938-мит оӆӑтн вәс) кев хурас вєрса па пўншса.
Наталья Краснопеева