I Съезд старейшин ХМАО Югры: мост между поколениями и цифровыми возможностями
В Югре стартовал I Съезд старейшин – первое в истории округа мероприятие подобного формата, объединившее носителей традиционных знаний, представителей власти, этнокультурных и молодёжных организаций.
В работе площадки участвуют старейшины коренных народов автономного округа, делегаты муниципальных образований, специалисты центров национальных культур и молодые лидеры.
Главная цель съезда – сохранить традиционные знания, языки, культуру и духовные ценности коренных малочисленных народов Севера, выстроить диалог между поколениями, органами власти и этнокультурными учреждениями, а также повысить цифровые компетенции участников.
Еремей Айпин в приветственной речи подчеркнул, что старейшины –носители уникального опыта: они хранят знания о традиционном образе жизни, родных языках, ремёслах, промыслах, обрядах, семейной памяти и культурных нормах. Ключевая задача встречи – осмыслить эти знания как востребованную общественную экспертизу, полезную органам власти, образовательным и культурным учреждениям, музеям и общественным организациям. Спикер также отметил, что советы старейшин должны действовать в трудовых коллективах и поселениях любого масштаба: эффективная работа власти невозможна без учёта мнения населения.
Программа съезда включает практические и образовательные блоки. Участники прошли тренинг и практикум «Одно предложение — одна рекомендация», где разобрали реальные проблемные ситуации, а также обучающие курсы по работе с цифровыми инструментами. Старшее поколение освоило полный цикл работы с материалами – от создания контента до архивирования документов и информационных ресурсов.
Практическая ценность съезда заключается в прикладной направленности: участники получают навыки для просветительской работы в современных условиях. Они учатся оцифровывать аудио- и видеоматериалы на родных языках, использовать онлайн‑платформы для популяризации культуры и выстраивать коммуникацию с органами власти в цифровой среде.
По итогам мероприятия планируется сформировать рекомендации для правительства округа по поддержке языков и культуры коренных народов, а также создать постоянную площадку диалога старейшин и молодёжи.
Организаторы подчёркивают: сохранение нематериального наследия не терпит отлагательства. Каждый носитель традиционного знания – это живой архив, и съезд призван стать мостом, по которому это наследие перейдёт к следующим поколениям.
Тамара Мерова