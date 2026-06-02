В Сургутском районе стартовали XXIII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»

В Сургутском районе стартовала XXIII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Тема этого года – «Экология и нефть: партнерство ради будущего». Торжественное открытие акции прошло в Лянторе.
- Участие в акции приняли представители департамента ЖКХ,Э,ТиС Сургутского района, жители Русскинской, Белого Яра, Солнечного, Ляминой, Барсово, Ульт-Ягуна, сотрудники НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» и воспитанники детского сада «Ромашка». Вместе они собрали 240 кг вторсырья — 190 кг крышечек, 50 кг батареек, а также 150 кг кормов для бездомных животных, – рассказал в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
На празднике воспитанников детсада «Ромашка» посвятили в эколята. Малыши высадили десять рябин на городской площади. Новые деревья также появились и в парке культуры и отдыха имени Аркадия Белоножкина.
- Всего в этом году в поселениях планируют высадить более тысячи саженцев: желтую акацию, рябину, венгерскую сирень, шиповник, яблоню, облепиху, кустарники семейства розовых и розы. Акция «Спасти и сохранить» продлится до 20 сентября. В программе – высадка аллей, субботники, тематические занятия в школах и детсадах, – подчеркнул Андрей Трубецкой.
Также команды приняли участие в эко-дефиле, соорудив из отходов: пластика, бумаги, пакетов, конкурсные костюмы.
Как сообщил глава Сургутского района, в 2025 году в рамках акции пять тысяч активистов Сургутского района очистили от мусора более 220 га территории и 53 км береговой линии, на полигоны вывезли 0,9 тысячи кубометров отходов, а на переработку отправили свыше 200 кг макулатуры. Кроме того, в муниципалитете озеленили 10 га территории, высадив более трех тысяч деревьев и кустарников, а также 40 тысяч цветов.
Подобные мероприятия проводятся в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" и способствуют повышению экологической культуры подрастающего поколения.