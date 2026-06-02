С 1 июня в Отделении СФР по Югре принимаются заявления на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми

Отделение СФР по Югре открыло прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми – ежегодную семейную выплату. В первый день приема поступило уже 2 445 обращений. Родители могут обратиться за пособием через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ.