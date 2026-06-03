Мелодия твоей песни
Так в переводе с хантыйского языка называется новый сборник стихов для детей Валентины Соловар. Его презентация состоялась в Международный день защиты детей, 1 июня, в библиотеке Обско-угорского института прикладных исследований и разработок. Приятно, что в этот день здесь собрались научные сотрудники со своими детьми и внуками.
В приветственном слове директор института В.И. Сподина отметила:
– Приятно, что сегодня в нашей библиотеке присутствуют самые маленькие молодые гости. Детская книга – это не только первый источник познания мира, это тропинка к сердцу ребёнка. Шведская академия детской литературы сформулировала 18 ответов на вопрос, зачем нужна детская книга. Один из ответов звучит так – детская книга открывает нам путь к большой литературе. Важно отметить, что без зарождения интереса к чтению не обойтись, поэтому в детской литературе большое внимание отводится содержанию книги и оформлению. Иллюстрации помогают лучше понять текст. Издание книг, а особенно детских – это труд большого количества наших научных сотрудников – труд автора произведения, ответственного редактора, рецензентов, художника, дизайнера. Мы стараемся издать книгу так, чтобы она смогла влюбить в себя ребёнка. Важно с самого раннего детства научить ребёнка относиться к книге как к величайшей ценности.
Заметим, что новый сборник стихов Валентины Соловар – это вклад в наш проект «Учёные детям».
Мы надеемся, что к следующему Международному дню детской книги, который отмечается 2 апреля, Валентина Николаевна порадует нас новым изданием.
В данное издание вошли стихотворения и загадки для детей, о детях, автор описывает жизнь ребят, окружающую природу, путешествия и интересные случаи из жизни.
Валентина Соловар поприветствовала присутствующих:
– Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие ребята! Сегодня праздник детства, именины нашей книги. Сборник стихов называется «Мелодия твоей песни», а название такое потому, что на каждом хантыйском стойбище звучит песня о красоте родного края, о родившемся ребёнке, о жизни человека, о семье, о делах, т.е. всё рассказывалось через песню.
Детство – важный период жизни человека, ведь именно тогда мы каждый день делаем новые открытия. В книге можно увидеть жизнь мальчика – будущего охотника, как он собирается, идёт и возвращается с добычей. Также здесь описывается жизнь белочек и бурундуков, которые ищут пропитание, а также занимаются заготовкой запасов на зиму. Вот куропатка прячется в снегу, дятел стучит клювом по дереву.
Сборник получился красочным – он проиллюстрирован художником-иллюстратором Натальей Жеманской.
Благодаря современным технологиям стихи на хантыйском языке в сборнике можно прослушать в авторском исполнении Валентины Соловар.
Приятно, что сегодня стихи автора звучали в исполнении детей.
Самая интересная часть презентации – отгадывание современных загадок, сочинённых Валентиной Соловар по принципу традиционных хантыйских загадок.
В завершение презентации каждый юный читатель получил в подарок экземпляр с подписью автора.
Людмила Гурьева