44 семьи из числа коренных народов Югры улучшили жилищные условия
С начала 2026 года в автономном округе начала действовать новая жилищная программа для коренных малочисленных народов Югры. Благодаря ей уже 44 семьи улучшили свои жилищные условия. В настоящее время участниками программы признаны 1 158 семей.
Всего в 2026 году органами местного самоуправления муниципальных образований выдано 114 сертификатов на приобретение либо строительство жилья в собственность гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера. Средний размер выплаты составил 4 миллиона рублей. Все эти деньги пошли на покупку жилых помещений по договору "Купли-продажи".
Такие цифры на заседании Ассамблеи представителей коренных народов Думы Югры назвала заместитель директора окружного Департамента строительства и архитектуры Ольга Теренина. Она рассказала, как идёт выполнение окружной программы «Строительство» в части помощи коренным жителям.
Новый порядок поддержки коренных народов приняли в 2025 году. Выплату могут получить граждане из числа коренных малочисленных народов Севера и члены их семей. Для этого нужно соответствовать следующим требованиям:
- жить в Югре не меньше 10 лет (если ребёнку меньше 10 лет, то достаточно, чтобы его родители прожили в округе не менее 10 лет);
- не иметь в собственности или в пользовании по договору соцнайма жилья (или доли в нём) в течение последних пяти лет, либо состоять на учёте, как нуждающийся в улучшении жилищных условий;
- не получать ранее государственных денег на покупку или строительство жилья (не считая Материнского капитала, Югорского семейного капитала или помощи многодетным семьям).
Первоочередное право на выплату имеют участники специальной военной операции и семьи с тремя и более детьми.
Размер выплаты соответствует 100% рыночной стоимости квадратного метра, но не выше норматива, который устанавливает Региональная служба по тарифам. При этом учитываются такие ограничения по общей площади жилья:
- 33 квадратных метра – для одного человека;
- 42 квадратных метра – для семьи из двух человек;
- по 18 квадратных метров на каждого члена семьи – для семей из трёх и более человек.
Сертификаты выдают органы местного самоуправления. Их можно потратить на покупку жилья или строительство дома в том же городе или районе, где человек получил выплату.
Депутат Татьяна Гоголева напомнила, что новую программу ждали 12 лет. Она попросила не ухудшать условия по сравнению с прежней программой: ранее субсидии можно было тратить на строительство дома, погашение ипотеки и покупку жилья.
Она также предложила включить в программу граждан, у которых есть только социальное жильё (они не являются собственниками), и тех, кто уже взял ипотеку, чтобы они могли получать господдержку. По её словам, поправки в программу были внесены и согласованы. Коренные жители восприняли программу положительно и ждут её работы в районах.
Ольга Теренина пояснила, что отредактрированный проект с учётом замечаний и направили на согласование в муниципалитеты.
Кроме того, на заседании Ассамблеи Людмила Алфёрова, Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Югры, отчиталась о работе за 2025 год. Депутаты приняли отчёт к сведению, отметили важность её миссии и пожелали здоровья, терпения и сил в защите интересов коренных жителей автономного округа.
Людмила Теткина