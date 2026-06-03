В Ханты-Мансийске завершился экологический форум «Одна планета — одно будущее!»
С 28 по 31 мая в окружной столице прошёл XVI Международный молодёжный экологический форум. Участниками стали 180 человек из России, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана. Мероприятие организовано Природнадзором Югры при поддержке «Салым Петролеум Девелопмент» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
В программе форума — образовательный модуль по экологическому бизнесу, конференция по сохранению природного и культурного наследия, выставка «Эковзгляд» с поделками из вторсырья, конкурс видеороликов, имитационно-ролевая игра «Экологический баланс», этномастерские и экскурсия в музей «Торум Маа».
Также участники сыграли в спортивную игру «Экологический дозор» в парке имени Бориса Лосева, посетили Археопарк, Самаровский чугас, Биатлонный центр и Национальный центр «Россия». Завершился форум творческим квартирником «ЭкоКультурно».
Организаторы отметили, что по итогам форума уже формируются новые партнёрства и проекты. Девиз «Одна планета — одно будущее!» участники готовы воплощать в жизнь ежедневно.