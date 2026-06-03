Югра открыла сезон речных прогулок внутри региона и за его пределы
Югорчанам и гостям автономного округа предлагают как часовые прогулки на теплоходе по Иртышу и Оби, так и настоящее водное приключение по сибирской кругосветке на 17 дней.
Подробностями новых и любимых маршрутов в этом году поделились специалисты деппромышленности Югры.
Если к большому путешествию по воде вы еще не готовы, вам понравятся регулярные прогулочные рейсы на теплоходе «Москва-112», который ходит несколько раз в день по двум маршрутам: до моста «Красный дракон» (рейс длится примерно 1 час вдоль набережной Ханты-Мансийска до моста — одной из визитных карточек столицы Югры); а также до плавучей часовни-маяка (рейс продлится около 2 часов). Плавучая часовня-маяк — одна из самых необычных достопримечательностей Ханты-Мансийска.
В этом году, как сообщили в департаменте, длинные многодневные маршруты стали еще интереснее: впервые теплоход заходит в Тевриз, Тару и Большеречье, а также в Омск.
Новые впечатления ждут вас на трехпалубном круизном теплоходе «Северная сказка»: комфортабельные каюты, изысканные блюда сибирской кухни в ресторане, увлекательные лекции и экскурсии по городам и поселкам.
Маршрут «Сибирская кругосветка» (5–21 июня, 17 дней): Новосибирск — Томск — Нижневартовск — Сургут — Ханты-Мансийск — Берёзово — Салехард — Тобольск.
Еще одно предложение «Сибирская симфония широт» (21 июня — 10 августа, несколько рейсов по 11 дней): Тобольск — Ханты-Мансийск — Березово — Салехард — Шеркалы — Сургут (и обратно).
Маршрут с романтическим названием «По пути северных ветров» (10–24 августа, 15 дней): Сургут — Ханты-Мансийск — Березово — Салехард — Салемал — Новый Порт — Аксарка — Тобольск.
Напомним, что навигация в Югре продлится примерно до конца сентября. Все маршруты, контакты операторов и актуальное расписание — на visitugra.ru.