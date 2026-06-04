Окружная клиническая больница приглашает на акцию «Ночь диспансеризации», которая пройдёт 4 июня 2026 года в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Данная акция проводится уже во второй раз. Участники мероприятия также смогут проверить своё репродуктивное здоровье.
4 июня с 16:00 до 21:00
ул. Калинина, 40, ОКБ, первый этаж центрального корпуса
Проверьте здоровье за один вечер – бесплатно.
Что вас ждёт:
Обследования первого этапа диспансеризации:
• Анкетирование и осмотр терапевта
• Антропометрия (рост, вес, окружность талии)
• Измерение внутриглазного давления
• ЭКГ
• Флюорография
• Маммография
Лабораторные исследования:
• Общий анализ крови
• Глюкоза и холестерин
• Антитела к вирусу гепатита С
Для разных групп:
• Мужчинам 45–64 лет — анализ на ПСА (раннее выявление рисков заболеваний предстательной железы)
• Женщинам — осмотр акушерки + мазок на онкоцитологию
• Женщинам 18–49 лет — осмотр акушера-гинеколога
• Мужчинам 18–49 лет — осмотр хирурга-уролога
Пришедших на диспансеризацию жителей осмотрят и узкие
специалисты - кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог и невролог.
Отдел по здравоохранению
Администрации города Ханты-Мансийска
по информации БУ ХМАО-Югры
«Окружная клиническая больница»