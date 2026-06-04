Югра договорилась с Эрмитажем о новой выставке артефактов из Остяко-Вогульского музея 1939 года
В Санкт-Петербурге, в ходе Петербургского международного экономического форума заместитель губернатора Югры Елена Майер договорилась с гендиректором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским о ряде совместных проектов.
Елена Майер в своих соцсетях напомнила, что 2027 год станет юбилейным для главного краеведческо-этнографического музея Югры – Музея Природы и Человека, которому исполнится 95 лет. Так появилась идея еще одного интересного проекта.
«Показать в Ханты-Мансийске те эрмитажные предметы, которые были переданы из Остяко-Вогульского краеведческого музея (ныне – Музея Природы и Человека) еще в 1939 году. А также артефакты, поступившие в Эрмитаж по итогам первой официальной археологической экспедиции 1888 года под руководством Серафима Кероповича Патканова, известного исследователя Сибири», – поделилась подробностями Елена Майер.
Кроме того, югорчане признательны Эрмитажу за поддержку прямого соглашения с Сургутским районом и с особым чувством ждут «Дни Эрмитажа в Сургутском районе».
«Впервые жители и гости округа увидят подлинные предметы из фондов великого музея, которые когда-то были найдены именно на Барсовой горе», – рассказала заместитель губернатора.
Ранее мы рассказывали, что артефакты с Барсовой горы входят в состав коллекций музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других.
«И конечно, мы договорились о включении спикеров из Югры в деловую программу музейной секции Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, который пройдет осенью этого года. Представление наших музейных и управленческих практик на этой престижной площадке станет логичным продолжением долгой и содержательной совместной работы с Эрмитажем», – подытожила Елена Майер.