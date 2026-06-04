В Югре дополнительно поддерживают компании, работающие в Арктической зоне
Для компаний, которые работают в Березовском и Белоярском районах (Арктическая зона), действуют специальные меры поддержки.
Специальные режимы могут привлечь бизнес на северные территории со сложным климатом, где доставка строительных материалов, техники и оборудования требует дополнительных затрат.
«В югорской Арктике ведут деятельность восемь компаний-резидентов. Большинство из них связаны с нефтесервисом, добычей и переработкой рыбы, а также строительством. Предприятия сотрудничают с местными артелями, небольшими предпринимателями и семьями», – сообщает департамент промышленности региона.
Одним из факторов, повышающих транспортную доступность арктических территорий, станет новый мост через Обь в Октябрьском районе. Строительство моста свяжет Югру с Ямалом, Пермским краем, Тюменской и Свердловской областями, а также позволит сократить время и стоимость перевозки грузов. Губернатор округа уже назвал предварительную стоимость моста.
«Мы предлагаем меры поддержки компаниям и предпринимателям, а также стараемся создать комфортные условия для тех людей, которые живут в этих непростых климатических условиях, со сложной транспортной и логистической инфраструктурой», – подчеркнул глава Югры Руслан Кухарук.