Летняя оздоровительная кампания в Югре охватит более 70 тысяч детей
Подготовку к летней оздоровительной кампании 2026 года обсудили сегодня депутаты в ходе заседания фракции «Единая Россия» в Думе Югры.
Директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин сообщил, что всего в летний период в округе запланирована работа 520 организаций отдыха и оздоровления с охватом порядка 71 тысячи юных югорчан в возрасте от 6 до 17 лет.
«А всего за 2026 год отдыхом и оздоровлением мы планируем охватить порядка 123 тысяч детей. Отдельно отмечу, что в летний период будет обеспечен отдых как минимум двум с половиной тысячам детей участников специальной военной операции. Хотя сейчас мы уже по предварительным заявкам видим, что это порядка трех тысяч ребят. А всего за этот год мы планируем охватить этой услугой не менее пяти тысяч детей», - уточнил Алексей Дренин.
Продолжая практику прошлого года, в сентябре на базе лагеря «Окуневские Зори» совместно с Российским движением детей и молодёжи будет организована региональная профильная смена «Время первых» - «Дети героев» для детей участников специальной военной операции. Созданы условия для обеспечения досуговой занятости ребят на базе учреждений сферы образования, культуры, спорта. Запланировано проведение более 16 тысяч мероприятий.
Отдыхом и оздоровлением в это лето будет охвачено около двух тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Будут организованы 14 специализированных, 13 инклюзивных смен и 277 дополнительных развивающих программ.
«Активно здесь работают пришкольные лагеря при наших коррекционных школах», - добавил директор департамента образования Югры.
На летний отдых за пределы автономного округа планируется отправил порядка 15 тысяч детей. По итогам конкурсных процедур для выезда югорских школьников выбраны Алтайский, Краснодарский край, Пермский, Ставропольский края, Башкортостан, Крым, Удмуртия, Тюменская, Свердловская, Волгоградская, Московская, Новосибирская и Челябинская области.
«Мы второй год не едем в Анапу, где введён режим федерального ЧС, и мы не едем в Туапсе, где режим регионального ЧС был введён буквально недавно в связи с боевыми действиями. Все контракты, которые до этого были заключены, уже расторгнуты. И перезаключены новые контракты с новыми локациями на Кавказе, в Пятигорске, в Башкортостане и так далее. Отдельно напомню, что в прошлом году мы в два раза увеличили норматив на одного ребёнка в день, на услугу отдыха и оздоровления, а с 1 января 2026 года мы подняли его еще раз. И таким образом теперь он составляет 3328 рублей», - заметил Алексей Дренин.
На территории автономного округа, помимо обычных, запланировано проведение 243 профильных смен и 277 дополнительных развивающих программ, добавил глава департамента образования:
«Это волонтёрские, профориентационные, научные смены, «Орлята России», смены, посвящённые году единства России и межкультурному диалогу. Дополнительно к этому будет проведено 107 профильных смен «Движения первых» практически во всех лагерях - и пришкольных, и стационарных с общим охватом порядка 10 тысяч ребят. Из них 13 региональных смен на базе нашего лагеря «Окуневские Зори».
Он рассказал, что в рамках сотрудничества между Югрой и Донбассом в первые дни июня планировался выезд на отдых детей из подшефной Макеевки. Но в связи с опасностью атак вражеских дронов принято решение отложить выезд организованных групп.
Также Югра второй год участвует в программе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. В этом году отдыхать по этой программе поедут 86 ребят из Белоярского и Березовского районов. Для них отдых будет организован в оздоровительном лагере «Радуга» в Республике Крым.
«Отдельно отмечу, что на территории Автономного округа все организации отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании уже прошли проверку надзорных органов. Приняты все необходимые меры приняты по обеспечению безопасности, прошли паспортизацию категорирования, обеспечены медицинскими работниками и охраной», - отметил Алексей Дренин.
Также департамент совместно с коллегами из муниципальных образований держит на контроле вопросов организации питания детей в лагерях. Всего в период летней оздоровительной кампании будет задействовано порядка семи тысяч работников сферы организации отдыха, оздоровления, образования, культуры и спорта.
«Надеемся, что в этом году летняя кампания, как и в прошлом, пройдёт у нас без сбоев», - заключил глава департамента образования Югры.