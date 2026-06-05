Новая жилищная программа для коренных народов Югры требует доработки
Об этом на 46-м заседании Думы Югры заявила Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Людмила Алфёрова. 4 июня она представила доклад о проделанной работе за 2025 год. Судя по количеству обращений граждан в адрес Уполномоченного, жилищный вопрос остаётся основным для коренных жителей – почти 40% обращений связаны именно с ним.
Вариативность толкования условий – реальная проблема
В ноябре 2025 года в Югре была принята новая программа строительства жилья для коренных народов округа. По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проживает более 32 тысяч народов ханты, манси и лесных ненцев. Программа потенциально может охватить 11% от этого числа – почти полторы тысячи семей.
Однако уже первый этап реализации выявил серьёзные проблемы. Как отметила Людмила Александровна, в муниципальных образованиях по-разному трактуют условия участия в программе, на это указывают граждане в своих обращениях. Это приводит к спорным ситуациям. Сотрудники аппарата Уполномоченного провели анализ и подтвердили: вариативность толкования условий – реальная проблема.
«Важно, что совместно с окружным департаментом строительства, департаментом внутренней политики, Ассамблеей представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры проводится кропотливая работа по её доработке», – подчеркнула Л. Алфёрова.
Она поблагодарила губернатора Югры Руслана Кухарука, правительство и депутатов за непростое решение о возобновлении программы по улучшению жилищных условий коренных жителей региона.
Юридическая коллизия: когда перечни не совпадают
Отдельно Уполномоченный остановилась на давней законодательной проблеме. Речь идёт о несоответствии двух федеральных документов: перечня малочисленных народов Севера для установления социальной пенсии по старости (постановление Правительства РФ №1049) и перечня мест традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных народов (распоряжение Правительства РФ №631-р). Из-за этого коренные жители, занимающиеся традиционными промыслами, теряют право на льготную пенсию и доступ к биологическим ресурсам только потому, что их место проживания указано в одном перечне, но отсутствует в другом.
«Вопрос о необходимости синхронизировать перечень №1049 и перечень №631-р, чтобы исправить существующее неравенство, регулярно возникает на встречах с жителями Югры», – сообщила Людмила Алфёрова.
Федеральное агентство по делам национальностей уже предложило решение: в методических рекомендациях описан порядок внесения изменений в перечень №631-р. Уполномоченный изучила опыт Якутии, где коренные жители оказались в похожей ситуации. Она готова выстраивать собственный маршрут исправления ошибок, опираясь на рекомендации ФАДН и опыт коллег. Инициатива была озвучена 29 апреля 2026 года на Совете по вопросам коренных народов Уральского федерального округа и получила поддержку участников.
Другие направления работы Уполномоченного
Помимо жилищного вопроса, Уполномоченный и её аппарат занимаются содействием в реализации экономических прав: от получения субсидий на разведение оленей до компенсаций от нефтяных компаний и включения в Реестр территорий традиционного природопользования. Людмила Алфёрова отметила, что большинство нефтедобывающих компаний идут навстречу требованиям коренных жителей, и конфликты удаётся решать мирно.
Особое внимание – обращениям участников СВО и членов их семей. Каждый случай, подчеркнула Людмила Александровна, требует взвешенного и оперативного решения.
Также среди приоритетов – сохранение родных языков и культуры, работа с молодёжью. С сентября по декабрь 2025 года состоялись встречи со школьниками и студентами, оказана поддержка в создании новой общественной организации «Молодёжь обско-угорских народов».
Планы на будущее
Людмила Алфёрова рассказала, что период становления аппарата Уполномоченного завершён. В ближайшей перспективе – содействие вопросу по рациональному природопользованию, поддержка талантливой молодёжи, создание системы наставничества, помощь в создании «Корпуса хантыйского языка» на четырёх диалектах (среднеобском, казымском, сургутском и ваховском), а также реализация решений, принятых на экспертной сессии по поручению губернатора.
«Фронт работ определён и выверен. Надеюсь, что все наши планы и инициативы будут успешно реализованы совместными усилиями», – заключила Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Людмила Теткина