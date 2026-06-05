В Нефтеюганском районе пройдут традиционные гонки на обласах
До одного из ключевых событий этого лета осталось чуть больше двух недель, сообщает глава района Алла Бочко.
Гонки на обласах пройдут 20 июня на базе туризма и отдыха «Сказка». Заезды начнутся в 10 часов утра, торжественное открытие - в 12:00. На выездном оргкомитете обсудили подготовку к предстоящему мероприятию. Сбор заявок от команд уже начался. Ожидается, что приедут сборные Лемпино, Чеускино, спортсмены из стойбищ Салыма, а также Сургутского района и Уватского муниципального округа.
«Это не просто спортивное состязание, а дань уважения и сохранение традиций коренных малочисленных народов Севера. Перед стартом будет совершен обряд окуривания лодок и поклонения водному духу Вит Хону», - рассказала Алла Бочко на своей официальной странице в социальных сетях.
Эти соревнования станут отличной разминкой перед главным событием лета - Кубком Губернатора Югры по гребле на обласах, который пройдёт 27-28 июня в Ханты-Мансийске на протоке Горная.
Соревнования в Нефтеюганском районе станут настоящим культурным событием. Помимо традиционных заездов, гости праздника смогут посетить площадку «Хантыйский дворик», где будут представлены различные ремесла ханты: работа со шкурами, с берестой, бисером. Также можно будет отведать блюда кухни северных народов и насладится прекрасной природой родного края.