Губернатор ХМАО охарактеризовал роль IT в жизни округа и страны словами «без айти ответов не найти»
Глава Югры Руслан Кухарук в беседе с корреспондентом «Федерал пресс» на полях ПМЭФ-2026 подчеркнул, что дальнейшее развитие нефтедобычи в округе невозможно без отечественных IT-решений.
Глава округа объяснил, почему в Югре активно внедряются цифровые технологии для разработки запасов углеводородов:
«Без четких научных подходов, без цифровизации невозможно дальнейшее развитие этой отрасли, и нашего региона, и нашей страны. Сегодня объем ТРИЗов, «трудной» нефти, которая добывается в округе, составляет порядка 30-35%. Эксперты говорят о том, что к 2040 году эта цифра может увеличиться вдвое. Без высокотехнологичных «ключей», подходов без применения методов IT, цифровых решений, прежде всего, отечественных, и тех разработчиков, которые работают на территории Югры, невозможно преодолеть все те вызовы, которые ставит нефтяная отрасль. А это значит повысить эффективность, в целом повысить объем тех месторождений, которые вовлекаются, которые без применения новых технологий экономически неэффективны. Этому направлению мы сегодня уделаем внимание, реализуем совместный проект с недропользователями и правительством РФ по разработке технологических, цифровых решений на месторождениях, которые отнесены к ТРИЗам. Компания «Газпромнефть» участвовала в этом проекте, и мы увидели, что создание комфортных условий в части налоговых преференций для реализации этого проекта показывает эффект: 36 млрд рублей инвестиций, в 3,5 раза сокращены затраты на бурение, до 95% решений задач по импортозамещению нефтесервисного оборудования и ПО, которые нужны нашим нефтяникам».
Проект завершен, но осталось его «наследие, которое теперь будет жить», – сказал Руслан Кухарук.
«Это технологии, которые будут применяться на других месторождениях такого рода на территории Югры и в других регионах страны, это современные лаборатории Института Шпильмана (Научно-аналитический центр рационального недропользования имени В. И. Шпильмана, – прим. ред.), это сотрудники, которые продолжают работать на тот самый запрос, который стоит перед отраслью. Без сферы IT на него ответов не найти», – пояснил глава региона.
Руслан Кухарук отметил, что цифровизация затрагивает не только ТЭК, нефтянку, но и здравоохранение, ЖКХ и другие сферы. Власти региона, по его словам, создают условия для привлечения IT-компаний и сервисов, которые предлагают услуги по обеспечению технологического суверенитета и решения актуальных задач.