«Югра в локусе»: традиции, сохранённые в стежках времени
5 июня в городе Ханты-Мансийске в Центре народных художественных промыслов и ремёсел открылась этнографическая выставка «Югра в локусе», посвящённая традиционной одежде обских угров. Экспозиция объединила мастеров народных промыслов из разных территорий округа и стала площадкой для живого диалога о сохранении культурного наследия коренных народов Севера. Как отметили организаторы, слово «локус» отражает идею локальности и многообразия традиций. Несмотря на общие культурные корни, каждая территориальная группа ханты и манси сохраняет собственные особенности в одежде, орнаменте, цветовых решениях и ремесленных технологиях.
Открывая выставку, сотрудники Центра ремёсел подчеркнули, что сегодня традиционная культура продолжает жить благодаря мастерам, которые не только сохраняют знания предков, но и передают их молодому поколению. В Югре работают женские мастерские в Казыме, Саранпауле, Берёзове, Варьёгане и других населённых пунктах. Появляются новые имена, молодые мастерицы и ученики, готовые продолжать дело своих наставников. Особенностью открытия стал формат открытого микрофона. Авторы представленных костюмных комплексов рассказывали о своём пути в ремесле, вспоминали первых учителей и делились историями создания изделий.
Экспозиция демонстрирует, что, несмотря на серьёзные исторические изменения XX и XXI веков, традиционная одежда сохранила свои характерные черты.
Многие участницы подчёркивали важность семейной преемственности. Так, некоторые изделия создавались по образцам, сохранённым бабушками, а знания передавались от старших родственников младшим. По словам мастериц, именно такая связь поколений помогает сохранять подлинные особенности традиционного костюма.
В ходе экскурсии по выставке гости смогли увидеть костюмные комплексы различных территориальных групп ханты и манси, сравнить их цветовые решения, орнаменты и декоративные элементы. Отдельное место в экспозиции занимают работы современных мастеров, которые бережно сохраняют традиционные формы, адаптируя их к сегодняшней жизни.
Участники встречи неоднократно отмечали, что традиционная одежда остаётся востребованной и сегодня. По мнению мастеров, важно не только хранить музейные образцы, но и носить национальную одежду, создавать новые изделия и обучать ремеслу детей и молодёжь.
Выставка «Югра в локусе» будет работать в Центре народных художественных промыслов и ремёсел в течение всего лета.
Пётр Молданов