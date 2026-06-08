В Югре стартовал XXX телефестиваль «Спасти и сохранить»
В парке имени Бориса Лосева Ханты-Мансийска 7 июня состоялась торжественная церемония открытия XXX Международного телефестиваля «Спасти и сохранить». Мероприятие, которое на протяжении трех десятилетий служит площадкой для диалога кинематографистов, режиссеров и продюсеров об экологических проблемах планеты, собрало жителей и гостей города.
В конкурсную программу юбилейного года вошло более 300 телевизионных работ из 17 стран мира. География участников охватывает Россию, Беларусь, Казахстан, Шри-Ланку, Бразилию, Бангладеш, Иран, Республику Корея, Индию, Китай, Малайзию, Колумбию и Сербию.
Первый заместитель губернатора Югры Павел Тараканов на церемонии отметил роль инициаторов фестиваля и подчеркнул его миссию в условиях растущей нагрузки на планету.
«Уже 30 лет мы здесь встречаем неравнодушных людей со всего мира. Сегодня почти каждый второй россиянин считает, что ответственность за экологию лежит на нас самих. Этого нельзя было бы достичь без труда телевизионных деятелей, которые создают продукты, способные достучаться до сердец. Наша задача — увеличить число тех, кто хочет заботиться об окружающей среде», — заявил Тараканов.
Советник группы советников регионального департамента ВГТРК и директор телефестиваля Тамара Сутягина поблагодарила участников за вклад в процветание фестиваля.
«Таких мероприятий мало в России. Дорогие мои, именно благодаря вам фестиваль продолжает процветать. Желаю побед и хороших встреч. Фестиваль открыт!», — обратилась к участникам Тамара Сутягина.
Член жюри, режиссер-документалист Лев Вахитов в разговоре с корреспондентом «Новостей Югры» отметил положительную динамику в тематике документального кино. По его словам, среди работ есть глубокие материалы, авторы которых искренне проникаются историей природы.