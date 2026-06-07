Грандиозный праздник - III Международный Иртышский Сабантуй торжественно открылся сегодня в Сургуте
Программа мероприятий сосредоточена на центральной площади города. Мероприятие посетил губернатор Югры Руслан Кухарук. На площадке представлены проекты, направленные на сохранение и укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия. Среди них ремесленники, татарское, башкирское и югорское подворья, ярмарка производителей, национальные мастер-классы, игры и состязания.
Для всех гостей праздника приготовлено угощение татарским чак-чаком общим весом более тонны. С 11 до 18 часов мастера искусства и артисты Югры, Республик Татарстан и Башкортостан, Омской, Тюменской, Курганской областей, Китайской народной республики, а также со всех муниципальных образований автономного округа будут радовать гостей на главной сцене праздника.
Также здесь организованы всероссийские сравнения по национальной борьбе Корэш, состязания по поднятию гири, армрестлингу, подъему на бревно, национальные игры «дружная семейка» – распилка дров на скорость, «богатырский молот» – забивание гвоздей на скорость, битье горшков, бег с ложкой, бег с коромыслом, детские мастер-классы и всевозможные активности.
На территории татарского подворья представлены палатки муниципальных образований округа с изделиями народных художественных промыслов мастеров, татарские костюмы, национальная одежда, головные уборы, обувь, выставка сувенирных изделий.
В подворье, представленном Альметьевским районом, развернута выставка книг выдающихся писателей и поэтов Республики Татарстан, приуроченная к знаменательным датам: 140-летию Габдулы Тукая, 120-летию Мусы Джалиля, 100-летию Сажиды Сулеймановой и 95-летию Клары Булатовой.
В Башкирском подворье в стилизованных юртах представлены быт и история башкирского народа, а также национальные блюда башкирской кухни. На тюменском подворье делегация из Тобольска представляет выставочные экспозиции, отражающие культурное наследие и традиции народов региона, изделия декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.
На площадке Югорского подворья развернут югорский чум, рядом с которым пасутся олени со стойбища Русскиных. Здесь гостей праздника будут знакомить с традициями и обычаями народов ханты и манси, также будут организованы мастер-классы от мастеров округа по изготовлению плетенных поясов, изделий из рыбьей кожи, корневатиков, короба из коры лиственницы, предметов из дерева.
В рамках праздника проходит Ярмарка изделий с татарской кожаной мозаикой и художественной обработкой кожи, где представлены национальные головные уборы и аксессуары (тюбетейки, калфаки, изю), выполненные в технике золотого шитья, керамика и лоскутное шитье, изящное кружево, выполненное в технике фриволите.
Важной частью праздника является работа трёх волонтерских организаций, оказывающих помощь в сборе и отправке гуманитарной помощи бойцам в зону специальной военной операции. Среди них мастерская добрых дел тылового фронта «Душа Югры», региональная общественная организация «Зов Родины», а также Сургутское добровольческое волонтёрское движение «Югорский легион».
Напомним, I Международный Иртышский Сабантуй прошел 10 сентября 2022 года в городе Семей (ранее Семипалатинск) Республики Казахстан. Это один из крупных городов в казахской степи с наибольшей концентрацией татарского населения, а река Иртыш – важнейший торговый путь, соединявший Казахстан, Россию и Китай.
Второй праздник состоялся в июле 2023 года в Омске, который также стоит на И ртыше. А в прошлом году вице-премьер Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев обратился к Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Руслану Кухаруку с предложением о проведении III Международного Иртышского Сабантуя в 2026 году в Сургуте.