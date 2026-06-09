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Фото: visitugra.ru

По Самаровскому чугасу в Ханты-Мансийске можно гулять с аудиогидом

09.06.2026

Цифровой подкаст – аудиосопровождение во время лесных прогулок – запустила компания «Газпром нефть» на сайте вначалебыллес.рф.

Уникальный проект предлагает не просто какие-либо сведения из истории Самаровского чугаса, – любимого леса в самом центре окружной столицы – а особую атмосферу, в зависимости от того, с какой целью вы отправились на прогулку.

Подробности разных маршрутов раскрыли в своих соцсетях специалисты департамента промышленности региона:

«Пять захватывающих сценариев, чтобы каждый нашел что-то для себя: «Вначале был лес»: Погрузитесь в историю парка и почувствуйте его величие; «Тайны чугаса»: Отправьтесь в сказочное приключение с детьми и разгадайте загадки леса; «Лесная терапия»: Найдите умиротворение и замедлитесь в медитативной прогулке; «Прислушаться»: Узнайте, о чем шепчутся деревья и как говорит сам лес; «Невидимая работа»: Откройте для себя удивительный мир тех, кто живет в лесу, но остается незамеченным.

Это ваш шанс взглянуть на знакомые тропинки под совершенно новым углом, почувствовать лес иначе и открыть его скрытые истории».

Создатели аудиозаписей решили предложить не фон для прогулок. Лес становится главным героем, полным жизни и тайн. Все записи уже доступны на сайте вначалебыллес.рф. Их можно слушать прямо с сайта или выбрать удобную для вас платформу (Mave, Яндекс.Музыка, Звук и другие).

Авторы проекта не намерены останавливаться и будут дополнять темы прогулок по мере расширения сети маршрутов в парке.

ugra-news.ru

09.06.2026

09.06.2026