По Самаровскому чугасу в Ханты-Мансийске можно гулять с аудиогидом
Цифровой подкаст – аудиосопровождение во время лесных прогулок – запустила компания «Газпром нефть» на сайте вначалебыллес.рф.
Уникальный проект предлагает не просто какие-либо сведения из истории Самаровского чугаса, – любимого леса в самом центре окружной столицы – а особую атмосферу, в зависимости от того, с какой целью вы отправились на прогулку.
Подробности разных маршрутов раскрыли в своих соцсетях специалисты департамента промышленности региона:
«Пять захватывающих сценариев, чтобы каждый нашел что-то для себя: «Вначале был лес»: Погрузитесь в историю парка и почувствуйте его величие; «Тайны чугаса»: Отправьтесь в сказочное приключение с детьми и разгадайте загадки леса; «Лесная терапия»: Найдите умиротворение и замедлитесь в медитативной прогулке; «Прислушаться»: Узнайте, о чем шепчутся деревья и как говорит сам лес; «Невидимая работа»: Откройте для себя удивительный мир тех, кто живет в лесу, но остается незамеченным.
Это ваш шанс взглянуть на знакомые тропинки под совершенно новым углом, почувствовать лес иначе и открыть его скрытые истории».
Создатели аудиозаписей решили предложить не фон для прогулок. Лес становится главным героем, полным жизни и тайн. Все записи уже доступны на сайте вначалебыллес.рф. Их можно слушать прямо с сайта или выбрать удобную для вас платформу (Mave, Яндекс.Музыка, Звук и другие).
Авторы проекта не намерены останавливаться и будут дополнять темы прогулок по мере расширения сети маршрутов в парке.