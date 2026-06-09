В Сургуте пройдет фестиваль «Мангазейский ход»
Мероприятие состоится 14 июня в 14:00 на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». В Сургуте «Мангазейский ход» проводится в восьмой раз и иллюстрирует эпоху освоения Сибирской земли в XVI-XVIII вв. и строительства первых русских городов в Зауралье, сообщает пресс-служба городской администрации.
В этом году фестиваль впервые посвящён истории продвижения русских служилых людей в Сибирь. Сургутян и гостей города ждет яркая насыщенная программа. Главным акцентом культурного события станет струг — древнерусское плоскодонное парусно-гребное судно, которое использовалось для перевозки людей и грузов по рекам, озёрам и даже по морям. Именно на таких судах передвигались по рекам Сибири казаки, осваивая новые территории.
В программе фестиваля:
- обучение стрельбе из лука на воссозданном стрелецком бугре;
- выставка оружия и обмундирования служилых людей;
- мастеровая улица с показательными мастер-классами по традиционным ремесленным технологиям;
- модный перформанс;
- спектакль от театра актёры и куклы «Петрушка»;
- детская площадка с народными играми и сибирским квестом «Найди артефакт»;
- стойбище коренных народов Севера;
- тематические фотозоны.
«Музыкальную атмосферу создадут выступления коллективов: группа «Лёдъ» с нордик-фолком и эмбиентом, а также фолк-группа «Узорица», сочетающая народные вокальные традиции с современной электронной музыкой, группы «Белогорье» и «ЭФИ», - добавили в городской пресс-службе.
Власти Сургута приглашают горожан и гостей города на фестиваль исторического моделирования и этнической музыки.