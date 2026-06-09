В Сургуте пройдет фестиваль «Мангазейский ход»

С наступлением тепла кровососущие насекомые не дают спокойно гулять. Комары, мошки и клещи не просто кусаются. Они могут разносить опасные болезни. Репелленты помогают снизить риск, но покупать их нужно с умом, особенно когда речь идет о детях.