О главном книжном фестивале России
В Москве с 4 по 7 июня в двенадцатый раз прошёл Книжный фестиваль «Красная площадь». Мероприятие российского масштаба приурочено ко Дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка. Сюда по всей России съезжаются издательства, писатели, лекторы и десятки тысяч читателей.
Как показала статистика в этом году его участниками стали более 600 издательств России и зарубежья, более полумиллиона человек посетили книжную ярмарку. Посетителей приветствовали зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский.
Книжный марафон развернулся на 16 площадках: «Художественная литература», «Поэзия», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России и Республика Беларусь», «Малая сцена», «Библиотека», «Музейная линия», «Комиксы», «Антикварная и букинистическая книга», «История Отечества», «Союз писателей России», «Литературная гостиная», лекторий «Будущее книги», «Красный зал» и «Главная сцена».
Югорские писатели также представили региональную литературу на нескольких площадках фестиваля. Творческие встречи состоялись с хантыйским писателем Еремеем Айпиным, который презентовал сборник «Штрихи к портрету Арктики», выпущенный к 95-летию Югры и заведующей отделом краеведения Научно-библиотечного центра Ханты-Мансийска Аллой Иштимировой-Посоховой. Темой её выступления стало современное состояние обско-угорских литератур, где она отметила, что расцвет национальных литератур пришёлся на вторую половину прошлого столетия, и имена писателей и поэтов славились как в России, так и за рубежом. На сегодняшний день, к сожалению, творцов поэтического слова становится меньше, всё реже появляются новые произведения, литература на родных языках не так востребована. На перспективу она выдвинула предложение: рассмотреть возможность реализации проекта «Передвижные литературные этномастерские». Также организаторам Нацлитфеста оставила в дар одно из последних изданий знаменитой югорской поэтессы Марии Вагатовой «Сорни лопыс».
Одной из самых остро обсуждаемых проблем во всех регионах отметили катастрофическое исчезновение национальной литературы. Другим вопросом стало обсуждение привлечения к литературе молодежи и повышения имиджа писателя. Далее участники конференции определили направления по развитию Программы на 2026-2030 годы.
Тамара Мерова