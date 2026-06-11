Виктор Майгуров переизбран на пост президента Союза биатлонистов России
Виктор Майгуров продолжит исполнять обязанности главы Союза биатлонистов России – таковы результаты отчётно-выборной конференции, состоявшейся накануне в Олимпийском комитете России.
За кандидатуру действующего президента СБР проголосовали 46 делегатов. Другим кандидатом на этот пост был Юрий Батманов, его поддержали шесть человек. Напомним, что весной Министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев поддержал кандидатуру Виктора Майгурова, отметив его авторитет в мировом биатлоне и опыт работы в международной федерации.
«В своей программе я не обозначил ничего нового, лишь ту стратегию, которая уже нами реализуется. На основании полученного опыта нам нужно заниматься её огранкой, что-то улучшать, привносить новое, ориентируясь при этом на существующие реалии. В нашем виде спорта всё быстро меняется, поэтому нужно быть гибкими и эффективными. Когда ты долго работаешь, можно не иметь программы, тебя оценивают по тому, что уже было сделано», – сказал Виктор Майгуров после переизбрания.
Одной из главных задач на ближайшее время Майгуров назвал восстановление прав российских биатлонистов на международной арене. Напомним, Спортивный арбитражный суд 13 мая рассмотрел иск СБР к IBU по поводу отстранения от соревнований под эгидой организации.
«Ждём решения арбитров. Дальше будет конференция IBU. Предполагаю, что вопрос статуса спортсменов из России и Белоруссии будет обсуждаться», – отметил глава СБР.
Заметим, что с переизбранием на пост главы СБР Виктора Майгурова успел поздравить президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.
Также в рамках конференции избран новый состав Исполкома СБР. В него вошел директор Центра спортивной подготовки сборных команд Югры, олимпийский чемпион 1992 года Евгений Редькин. Также в Исполкоме будут работать Александр Бондаренко, Вадим Будеев, Юрий Векшин, Евгений Гараничев, Сергей Девяткин, Андрей Марков, Ольга Медведцева, Владимир Страхов и Иван Черезов.
Напомним, Виктор Майгуров занимает пост президента СБР с 2020 года. Его спортивная карьера и профессиональная деятельность тесно связана с Югрой. В 90-е годы Майгуров представлял наш регион в биатлонных соревнованиях, входил в состав сборной России, завоевал две бронзовые награды на Олимпийских играх в Нагано-98 и Солт-Лейк-Сити-2002, а также восемь медалей чемпионатов мира, в том числе три золотые. Впоследствии возглавлял комитет по физической культуре и спорту ХМАО, федерацию биатлона Югры, входил в состав Общественной палаты города Ханты-Мансийска.