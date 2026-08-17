В Югре расширили меры поддержки для коренных малочисленных народов Севера
В Югре расширили перечень материально-технических средств, покупку которых компенсируют представителям коренных малочисленных народов Севера. Теперь в него вошли огнетушители для домов, расположенных на территориях традиционного природопользования. Решение приняли на заседании правительства региона под председательством губернатора Руслана Кухарука.
«Как всегда на заседании правительства рассматриваем ряд значимых вопросов, которые направлены на укрепление социальной защищенности жителей автономного опыта. Традиционно отвечаем на запросы наших коренных малочисленных народов Севера. В целях повышения безопасности и качества жизни граждан предлагается дополнить перечень компенсируемых материально-технических средств огнетушителями», — отметил Руслан Кухарук.
Необходимость новой меры поддержки связана с рисками возникновения пожаров в местах проживания представителей коренных народов. За последние три года на территориях традиционного природопользования в Югре произошло восемь пожаров, в результате которых были уничтожены или повреждены жилые и хозяйственные постройки.
По словам директора департамента внутренней политики Югры Кирилла Харитонова, с предложением расширить перечень компенсируемых средств выступили инициативные жители региона на заседании Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве автономного округа.
«Теперь можно будет компенсировать покупку огнетушителей, что позволит снизить риски возникновения и распространения пожаров в местах проживания наших коренных народов», — сказал Кирилл Харитонов.
Размер компенсации зависит от места проживания. Для получателей, проживающих на территориях традиционного природопользования, он составляет до 3 750 рублей, для жителей мест традиционной хозяйственной деятельности — до 2 500 рублей.