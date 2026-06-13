В Нижневартовске продолжается фестиваль «Самотлорские ночи»
12 июня в Нижневартовске дали старт фестивалю искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». Празднику, который собирает горожан на набережной Оби, исполняется 50 лет. Первый день, совпавший с Днем России, вместил ярмарку, выставку мастеров, парад лодок и зарядку с олимпийским чемпионом. Торжества продолжатся 13 и 14 июня.
В этом году фестиваль проходит под эгидой Года единства народов России, Года молодой семьи в Югре, а также 65-летия первого полета человека в космос. Губернатор Югры Руслан Кухарук, который посетил открытие фестиваля, назвал «Самотлорские ночи» одним из самых ярких культурных событий региона.
«Фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" более 50 лет демонстрирует богатство югорской земли, талант ее жителей, мощь и потенциал округа. В День России, когда вся наша необъятная Родина отмечает государственный праздник, дали старт одному из самых ярких культурных событий региона. Для нас это возможность вновь восхититься достижениями российской науки, торжеством человеческой мысли, смелостью людей, которые строят автономный округ и пишут его историю день за днем. Спасибо каждому жителю нашего региона за любовь к родному краю. Пусть "Самотлорские ночи" станут для вас источником вдохновения и напоминанием о том, что Югра — земля сильных, талантливых и целеустремленных людей», — сказал глава региона.
Что ждет гостей 13 и 14 июня
Второй день фестиваля, 13 июня, продолжится на набережной Оби. Здесь будет работать ярмарка и выставка «Город мастеров». В Городском драматическом театре покажут спектакль «…до лампочки!» (вход свободный). На центральной сцене днем выступит Государственный театр наций из Москвы при поддержке ПАО «СИБУР-Холдинг». Вечером там же пройдут юбилейный концерт группы «К-700», ретро-дискотека «Музыка нас связала» и молодежный квартирник с участниками «Студенческой весны» и группой «Офбит» из Новосибирска (при поддержке АО «Альфа-банк»). Завершится день акцией «Катюша: поем всем городом» и битвой диджеев — сразятся Евгений Настоящий из Тюмени и Рассел из Екатеринбурга.
14 июня — заключительный день фестиваля. Для семей с детьми проведут «Театральный лабиринт» и покажут спектакль «Кукла наследника Тутти» в Городском драматическом театре (вход по бесплатным билетам). На центральной сцене днем выступят хор ветеранов «Красная гвоздика», хор русской песни «Сибирские зори» и студия эстрадного пения «Мелодия». Вечером там же пройдет фольклорный фестиваль «Всякая душа празднику рада» при поддержке ПАО «НК Роснефть». После этого — концерт «Музыка летнего города» с участием вокальной группы «Спринг» и коллективов Центра национальных культур.
Церемония закрытия фестиваля начнется в 19:00. Затем выступят группа «Нью-Тайм» и легендарные «Браво».
На территории набережной все три дня работают «Территория Спорта», «Территория Детства», «Территория Искусства», «Территория СВОих» и «Территория Труда». Желающих ждут мастер-классы от зоомагазина «4 лапы», аттракционы, выставка радиоуправляемых моделей.
Фестиваль «Самотлорские ночи» продлится до вечера 14 июня. Полная программа доступна на информационных стендах на набережной и на сайте администрации Нижневартовска.
Напомним, фестиваль искусств, труда и спорта ежегодно проходит в Нижневартовске. Событие носит имя легендарного Самотлорского нефтяного месторождения — символа трудового подвига первопроходцев Западной Сибири.
Фестиваль родился в 1975 году. Идея принадлежала строителям и нефтяникам, которые хотели устроить для горожан яркий летний праздник в разгар белых ночей. Первые «Самотлорские ночи» собрали несколько тысяч человек. С тех пор фестиваль проводится каждый год и давно перерос рамки городского события — его ждут во всем округе.
Традиционно «Самотлорские ночи» длятся три дня. Главной площадкой всегда становится набережная реки Обь. Сюда приходят целыми семьями. Программа строится вокруг трех тем: искусство, труд и спорт.