В Росгвардии стартовал чемпионат по боксу, посвящённый 10-летию ведомства
Торжественное открытие чемпионата войск национальной гвардии Российской Федерации по боксу «10 лет Росгвардии» прошло на базе универсального спортивного комплекса «Крылья Советов» в Москве. Более 100 лучших боксёров Росгвардии, в том числе бойцы, имеющие опыт выполнения служебно-боевых задач в зоне специальной военной операции, сойдутся на ринге, чтобы разыграть комплекты медалей в восьми весовых категориях.
В поединках участвуют сильнейшие атлеты Росгвардии со всей страны – из всех округов, военных институтов войск национальной гвардии и дивизии имени Ф.Э. Дзержинского. Среди них чемпионы и призёры России, Европы и мира. 26 участников имеют звания мастера спорта России международного класса и мастера спорта Российской Федерации. Оценивают мастерство спортсменов квалифицированные судьи из Федерации бокса России.
Торжественную церемонию открытия турнира, посвящённого 10-летию образования войск национальной гвардии, провели начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Исаев, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Андрей Истомин и директор автономной некоммерческой организации «Победоносец» Нина Масло.
От лица руководства Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Исаев поприветствовал участников и гостей мероприятия и отметил, что турнир собрал сильнейших боксёров ведомства.
Генерал-лейтенант Алексей Исаев поблагодарил Федерацию бокса России за плодотворное сотрудничество и выразил признательность автономной некоммерческой организации «Победоносец» за активное содействие в организации и проведении турнира, отметив, что проведение чемпионата на высоком уровне станет важным вкладом в развитие бокса в войсках национальной гвардии.
В завершение он пожелал всем участникам успеха и победы сильнейшему.
В своем приветствии к участникам и гостям чемпионата заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Андрей Истомин напомнил, что турнир проходит в знаковый год: 10-летие Росгвардии, 215-летие войск правопорядка и пятилетие сотрудничества Федерации с ведомством.
Андрей Истомин подчеркнул, что бойцы Росгвардии днём и ночью стоят на страже национальных интересов страны, за что вся боксёрская семья выражает им искреннюю благодарность.
С приветствием к участникам и гостям обратилась руководитель АНО «Победоносец» Нина Масло. Она отметила, что в юбилейный для Росгвардии год спорт наглядно демонстрирует мощь структуры, а спорткомитет ведомства активно работает по всем направлениям.
Нина Масло назвала бокс самым красивым видом спорта, побеждающим страх и раскрывающим силу духа, и напомнила, что все участники прошли отборочные туры, и это уже делает их победителями. В заключение она пожелала всем удачи в трёхдневных соревнованиях, чтобы определить сильнейшего.
В период проведения чемпионата Росгвардии на базе универсального спортивного комплекса «Крылья Советов» будут работать тематические зоны, в том числе зона для проверки силы и скорости удара, которая адаптирована для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, и площадка интерактивного бокса, где все желающие смогут сразиться друг с другом на виртуальном ринге.
Гости спортивного мероприятия также смогут ознакомиться с современными образцами стрелкового оружия, стоящего на вооружении ведомства, и узнать о порядке поступления в высшие военные и общеобразовательные учебные заведения войск национальной гвардии.
Передвижную выставку, посвящённую истории создания и развития войск правопорядка с 1811 года, представил Центральный музей Росгвардии.
В преддверии открытия турнира представители Росгвардии и Федерации бокса России провели брифинг, на котором рассказали журналистам об истории возникновения чемпионата, его статусе и особенностях проведения.
Боксёрский турнир Росгвардии проводится с 2015 года. Инициаторами чемпионата были спецназовцы и ветераны сил специального назначения войск правопорядка. Изначально участие в состязаниях принимали только военнослужащие Центра специального назначения «Витязь» и дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, а с 2019 года в нём участвуют спортсмены из всех округов войск национальной гвардии Российской Федерации.
Постоянными гостями турнира являются Герои Российской Федерации, олимпийские чемпионы и звёзды мирового спорта, деятели культуры и искусства.
Финальные поединки турнира и торжественная церемония награждения победителей состоятся 3 июля 2026 года. В этот день на ринге будут определены сильнейшие в каждой весовой категории, а лучшие боксёры получат заслуженные награды из рук почётных гостей.
Наши группы в социальных сетях:
ВКонтакте, Telegram, Одноклассники
Наш сайт территориального управления: