«Лето под контролем»: в ХМАО – Югре стартовал новый проект для школьников
Общество «Знание» совместно с Банком России запустили новый образовательный проект «Лето под контролем». Он направлен на формирование у подростков навыков безопасного поведения в современных условиях.
Проект представляет собой цикл коротких онлайн-лекций от ведущих экспертов и представителей профильных ведомств. Инициатива адаптирована для школьной аудитории и проходит во время летней оздоровительной кампании в рамках проекта Знание.Безопасность.
Темы встреч охватывают наиболее актуальные угрозы, с которыми сталкиваются подростки – проблему дропперства, профилактику терроризма и экстремизма, безопасность в цифровой и реальной среде, дипфейки и современные методы финансового мошенничества. Планируется, что за время большим летних каникул проект охватит более 5000 человек.
Так, первое мероприятие состоялось 30 июня. Эксперт Банка России Родион Яковлев рассказал о рисках при трудоустройстве молодежи. В ходе встречи ребята узнали о таком явлении, как дропперство. Спикер отметил, что дропперы – это посредники в мошеннических схемах, которые передают преступникам банковские карты или доступ к онлайн-банкингу, принимают наличные и вносят их на счета для перевода.
«Мошенники редко используют свои карты, поскольку это легко отслеживается – и банки, и правоохранительные органы могут выйти на них. Поэтому мошенникам нужны чужие карты, счета и имена. Они активно ищут дропперов в социальных сетях, в мессенджерах, на досках объявлений», – рассказал лектор.
Спикер акцентировал внимание на том, как преступники заманивают подростков быстрым и легким заработком, удаленной работой и отсутствием необходимости в опыте или специальных навыках. Среди распространенных легенд для вовлечения молодежи – предложения о работе в качестве администратора лотереи, помощника менеджера банка или полиции, а также ситуации с ошибочными переводами от незнакомцев.
Отдельное внимание Родион Яковлев уделил уголовной ответственности за участие в дропперстве. Он отметил, что юным нарушителям грозит до 6 лет лишения свободы, штраф до 1 миллион рублей, а также блокировка карт и онлайн-банков.
Эксперт продемонстрировал правила, как не стать дроппером. Он отметил, что важно не передавать данные своей карты, CVV-код, пароли, коды из СМС, не становиться посредником в переводах для неизвестных людей, не возвращать самостоятельно деньги по ошибочным переводам, а также ни в коем случае не соглашаться на сомнительные «подработки», где требуется только оформить карту.
Родион Яковлев отметил, что если вы все же оказались втянуты в преступную схему, необходимо в первую очередь прекратить операции по карте, уведомить банк, выпустивший карту, а также позвонить в полицию по номеру 112 или обратиться в интернет-приемную Банка России.
Посмотреть трансляцию полностью можно на сайте Российского общества «Знание» по ссылке.
Следующая встреча пройдет 15 июля в 12:00. Прокурор отдела по надзору за оперативно-разыскной деятельностью Прокуратуры Свердловской области Алексей Гусев расскажет об актуальных угрозах в цифровой среде. Лекция поможет вовремя распознать схемы киберпреступников и научит правовой грамотности в сети. Зарегистрироваться на участие можно на сайте Российского общества «Знание» по ссылке.
Отметим, мероприятие организовано в рамках нац.проекта «Молодежь и дети», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.
Знание.Безопасность — это просветительский проект Общества «Знание», направленный на профилактику вовлечения в противоправную и деструктивную деятельность, противодействие терроризму и экстремизму, финансовому мошенничеству, а также на развитие критического мышления и навыков безопасного поведения. Для слушателей проводятся лекции, мастер-классы и курсы, которые учат распознавать манипуляции и фейки в цифровой среде и офлайне, защищаться от телефонного и онлайн-мошенничества, противостоять вербовке.