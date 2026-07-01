Музей-парк «Найотыр Маа» в Сосьве отмечает 35-летие
Где можно прикоснуться к истории родного края, вглядеться в мельчайшие детали прошлого, узнать о богатствах природы, предметах быта и орудиях труда минувших лет? Конечно, в музее. В посёлке Сосьва такой уголок есть – это музей-парк под открытым небом «Найотыр Маа», которому исполнилось 35 лет. Он хранит множество тайн, легенд и мифов нашего края.
26 июня здесь состоялось знаковое юбилейное мероприятие, объединившее жителей посёлка, коллег по музейному делу, гостей и мастеров семинара-практикума по пошиву женской обуви из разных уголков Югры, а также исследователей культуры северных народов.
Уникальность этого места в том, что оно расположено в естественном лесу на небольшой площади и включает комплекс традиционных построек: зимнее стойбище (срубный дом с чувалом, охотничий лабаз, навес) и летнее (летний дом, глиняная печь для выпечки хлеба, священный лабаз-ура), рыболовный стан (берестяной шалаш, вешала для просушки неводов, запор с ловушками, перевес, слопцы), а также чум с загоном-коралем для оленей.
Основан парк-музей 30 августа 1990 года по инициативе Анфисы Михайловны Хромовой – преподавателя мансийского языка Сосьвинской средней школы и собирателя фольклора манси. Она стала его первым директором. Официальное открытие состоялось 25 ноября 1991 года. Название «Найотыр Маа» предложил Совет старейшин – в переводе с мансийского оно означает «земля предков, прадедов, прародителей», то есть «Родина».
На территории воссоздана экспозиция «Материальная и духовная культура манси» – копия поселения из традиционных жилищ и хозяйственных построек. Пространство разделено на три части с учётом полукочевого образа жизни манси в прошлом – это позволяет реально воспроизвести быт, обычаи и традиции народа. В постоянной экспозиции, развёрнутой в четырёх залах дома Хромовых, представлены одежда, средства передвижения, домашняя утварь, а также личные вещи земляков – участников Великой Отечественной войны.
В день юбилея гостям рассказали об истории создания и развития парка-музея. Директор Светлана Николаевна Немкова поделилась воспоминаниями о том, как Анфиса Михайловна задумала и воплотила этот проект, кто участвовал в строительстве объектов. Старожилы села с теплотой вспоминали счастливые вечера, праздники, посиделки, мастер-классы и фестивали, проходившие здесь за годы работы. В течение нескольких дней Светлана Николаевна и Татьяна Андреевна проводили экскурсии для посетителей. Солнечная погода располагала к долгим разговорам о каждом предмете, о людях, стоявших у истоков.
С приветственными словами выступили председатель «Спасения Югры» по Берёзовскому району К.А. Супрун, кандидат филологических наук Л.В. Кашлатова, директор Сосьвинской школы Н.А. Слепцова, председатель Совета ветеранов О.М. Тимушева и активный общественный деятель З.Н. Пашина. Коллективы из Берёзово, Игрима и села Теги поздравили гостей музыкальными номерами, песнями, танцами и стихами. Зрители встречали их бурными аплодисментами.
Во дворе парка-музея в печи пекли хлеб и пироги, на костре варили традиционную уху, заваривали чай на травах и ягодный морс. Всё это подавалось на праздничный стол, который ломился от угощений. Все участники остались довольны.
За три с лишним десятилетия в этом уникальном месте побывали тысячи посетителей из многих регионов России. И это заслуга самоотверженного, целеустремлённого коллектива, который успешно решает задачи по сохранению и популяризации традиционной культуры сосьвинских манси.
Сегодня есть уверенность, что плодотворная работа парка-музея станет надёжной основой для дальнейшего развития, сохранения и приумножения лучших традиций.
В этот торжественный день поздравляем «Найотыр Маа» со славной страницей его истории. Желаем сотрудникам – хранителям национального достояния – крепкого здоровья, вдохновения, удачи и успехов в благородном деле служения Отечеству. А самому музею – процветания, добрых помощников и благодарных посетителей.
Ведущий научный сотрудник Берёзовского районного краеведческого музея Марина Табун